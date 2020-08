Adeptes du shopping ? Adoptez Goodyprice

Êtes-vous adeptes du shopping ? Goodyprice est le site qu’il vous faut. Enfin un comparateur de prix ressuscite le secteur.

Le concept Goodyprice

Goodyprice est un comparateur de prix innovant et indépendant sur Internet, sélectionnant uniquement des vendeurs fiables. Disposant de toutes les fonctions nécessaires à vos recherches, l’application offre des résultats pertinents dans un environnement simple et intuitif, mais aussi personnalisable. Goodyprice est complètement transparent pour ses utilisateurs, toutes les propositions de produits et de prix sont indépendantes. C’est-à-dire qu’aucun marchand n’a la possibilité d’acheter la première place ou une mise en avant sur le site, permettant ainsi à Goodyprice de revendiquer son indépendance et surtout d’afficher aux utilisateurs des résultats non biaisés.

La plateforme est optimisée afin que tous les utilisateurs bénéficient d’une navigation rapide et fluide. Ce qui fait la différence avec Goodyprice, c’est que ce n’est pas un simple comparateur de prix. Ce site prend également en compte vos habitudes d’acheteur en ligne pour ne sélectionner que les marchands compatibles avec celles-ci, tout ceci en temps réel et sur tout le site !

Les fonctionnalités sur le site

Comme tout comparateur de prix, les options de base sont présentes sur Goodyprice à savoir, filtre par prix, par marque, tri des résultat etc... Mais il y a aussi tout un ensemble de filtres novateurs présent dans la « GoodyBar », tels que les modes de paiement, la livraison, le type d’offre, l’état des marchandises et même un filtre comprenant les services proposés par les marchands comme le retour gratuit par exemple. Cette dernière permet de filtrer les marchands sur l’ensemble du site en tenant compte de vos habitudes et vos préférences d’acheteur online pendant toute votre navigation. Le site vous propose même une création de compte membre pour que vous puissiez enregistrer vos préférences et profiter de services supplémentaires pour faciliter vos achats sur internet.

Vous pouvez y jeter un œil sur https://www.goodyprice.fr .

Goodyprice c’est aussi un véritable agenda shopping. En effet nous facilitons votre shopping en affichant la liste des produits que vous avez vus, ainsi qu’une autre liste à alimenter vous même comprenant vos produits favoris, vous pouvez aussi créer des alerte prix avec une durée de validité personnalisable. Toutes ses fonctionnalités, et bien d’autres, sont accessibles depuis tous vos appareils.

Les conseils d’achat sur Goodyprice