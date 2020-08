Mutations – Episode 2

La suite de Mermaid Project se poursuit avec ce second cycle et le deuxième tome de Mutations, paru aux éditions Dargaud, en juin 2020. Une bande dessinée de Léo et Corine Jamar et Fred Simon, qui présente une aventure plutôt bien ficelée et captivante.

A Salvator de Bahia, au brésil, un avion vient d’atterrir sur la piste de l’aéroport. Romane, déguisée en femme noire, n’en peut plus de cette teinture sur sa peau, qui lui cause des démangeaisons. Après avoir passé la douane, la jeune femme va directement aux toilettes, pour quitter l’apparence de madame Tiagbo, et redevenir elle-même. Elle pense rapidement à ses deux compères et préfère, contrairement à Brahim, descendre dans un modeste hôtel, où elle se sent plus à son aise. Une fois installée dans sa chambre, elle repense vite fait à son parcours, pour en arriver aujourd’hui à travailler pour l’ONU. Elle reprend vite les affaires en mains et part à la recherche d’un détective privé pour retrouver une pension et une jeune femme. Pour ce faire, elle n’a qu’une photo, ses chances de retrouver l’adresse et la personne semblent minces…

L’enquête de Romane et Brahim, accompagnés de Krüger, se poursuit. La jeune femme se lance à la recherche d’Elisa, une ancienne salariée d’Algapower, tandis que Brahim, au Mozambique, tente de trouver un lien entre cette multinationale adepte de manipulations génétiques et un mystérieux groupuscule nommé Armée blanche. La bande dessinée est plutôt bien menée, apportant des informations et réflexions, au fil de la lecture. Le récit oscille, entre autres, entre les deux agents et leur enquête commune. Les éléments se mettent en place et une menace terrible prend forme, dans ce scénario pour le moins original et captivant, invitant à s’interroger sur les conséquences de la pollution et le réchauffement climatique. Le dessine st plutôt classique, moderne, avec un trait fin, vif, plaisant, et bien travaillée pour la faune aquatique.

Le deuxième épisode de Mutations signe la fin de ce diptyque et de cette nouvelle enquête pour Romane et Brahim. Une bande dessinée, parue aux éditions Dargaud, présentant un futur où la mutation des espèces peut être possible, pour la survie de la vie sur Terre, comme dans les océans…