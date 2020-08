Hana Ghezzar. Un exemple, un modèle d’humanisme à suivre !

Une animatrice dévouée au combat pour les nécessiteux

Dès le début de sa carrière, Hana Ghezzar a lancé un appel fort aux influenceurs et influenceuses. Elle se demandait pourquoi ces personnes, qui avaient une grande audience sur les réseaux sociaux, ne soutenaient pas des aides humanitaires ? Pourquoi ces influenceurs, avec leurs grands nombres de « followers », ne soutenaient pas les enquêtes des forces de l’ordre ? Pourquoi était-il difficile pour eux de faire de simples posts pour diffuser largement les annonces de ceux qui sont urgemment dans le besoin, diffuser des recherches de personnes disparues, surtout quand il s’agit d’enfants ?

Toutes ces questions ont poussé Hana Ghezzar à lancer une fois de plus, une indicative. Elle a donc décidé de mettre ses comptes sur les réseaux sociaux, au service de toute personne qui serait dans le besoin de faire connaître ses problèmes. Notamment un besoin de sang pour une transfusion urgente, une opération médicale à payer, un médicament pharmaceutique à acheter, un besoin de logement…

Une démarche d’entraide humaine singulière

Hana Ghezzar a donc commencé cela par la plus simple des manières : elle postait simplement ces annonces en y joignant les contacts des intéressés. Elle était le pont entre les bienfaiteurs prêts à aider et ceux qui sont dans le besoin. Puis, elle a commencé à entrer en contact avec des associations, des personnes qui travaillent dans « l’humanitaire ». Cela lui a permis d’être plus organisée et venir en aide à davantage de personnes, peu importe leur lieu de résidence.

A l’image du colibri, l’animatrice TV/Radio a toujours voulu faire sa part, aussi minime soit-elle. Elle a d’ailleurs fait savoir à plusieurs reprises que même si elle n’était pas suivie par des millions d’internautes, son combat ne saurait jamais s’arrêter. Son désir est d’inspirer les influenceurs afin qu’ils en fassent de même. Car ceux-ci pourront toucher plus de personnes par de simples « duck face » et changer la vie d’au moins un être.

Aujourd’hui, si « l’entraide humaine » devait avoir un autre nom, ce serait sans doute Hana Ghezzar. Un exemple, un modèle d’humanisme à suivre !