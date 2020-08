Jardin d’Apothicaire – Des produits d’hygiène corporelle bio pour toute la famille

La rentrée est autant synonyme de changement que de quotidien et routine, aussi, pour le bien-être de nos corps, et pour cette reprise, France Net Infos vous propose de découvrir la nouvelle marque de l’hygiène au naturel, Jardin d’Apothicaire, à travers trois de ses produits, un déodorant, un gel hygiène intime et un dentifrice junior, pour les enfants !

Jardin d’Apothicaire est une marque française de l’hygiène bio, à base de plantes, qui propose des produits inspirés du talent millénaire du pharmacien, prodiguant des soins tout aussi naturels qu’efficaces. Ainsi une gamme de produits à base de plantes bienfaisantes, invite à la douceur, au plaisir, tout en restant naturel et bio. Ainsi, la marque prend soin de nous, avec des gels douche, un gel lavant pour les mains, des déodorants, un gel hygiène intime, des shampooings et des dentifrices, pour adultes et enfants.

Parmi cette belle gamme de produits, nous vous proposons de découvrir le déodorant douceur 24h Bleuet bio. Une formule apaisante, avec le bleuet bio, sans chlorydrate d’aluminium, ni paraben, idéale pour les peaux sensibles. Le déodorant peu même s’appliquer après l’épilation ou le rasage, laissant un très léger parfum. Il est agréable, ne colle pas et reste très discret. Son petit format est pratique, pour emporter partout, dans un petit sac.

Le gel hygiène intime douceur est à base de calendula bio, sans savon, sans sulfate, ni parfum. Un produit qui nettoie, apaise et respecte l’équilibre intime, pour un usage quotidien. Son pH physiologique est doux, proche du pH naturel des muqueuses. Le calendula, avec ses vertus, va protéger et prendre soin de la peau, la calmer et voir même apaiser les désagréments cutanés.

Enfin, pour les enfants, il y a le dentifrice junior, à la camomille bio, au goût de fraise. Une formule pour les enfants de 3 à 10 ans, sans fluor, sans parfum, ni colorant de synthèse, qui protège les dents des jeunes enfants, assurant ainsi une bonne hygiène buccodentaire, tout en respectant les gencives. Le bon goût de fraise va plaire à coup sûr aux enfants !

Pour la rentrée, le Jardin d’Apothicaire, marque française de l’hygiène bio, présente une belle gamme de produits bio, aux ingrédients naturels et surtout à base de plantes. Les vertus des plantes s’offrent ainsi à toute la famille, à travers différents produits à retrouver dans la salle de bain, pour des soins quotidiens bienfaisants.

La nouvelle marque de l’hygiène au naturel Jardin d’Apothicaire est à retrouver par ici.