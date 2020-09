These savage shores, aux éditions Hi Comics

Thes savage shores est un one shot de Ram V et Sumit Kumar, paru fin août 2020, aux éditions Hi Comics. Un bel album, de 176 pages, aussi intrigant que passionnant, tant pas le récit que par le graphisme, offrant une histoire épique.

En Inde, une jolie femme demande à l’homme dont la tête est sur ses genoux, comment il a été conçu. Alors l’homme commence à raconter son histoire. Le tout-puissant, après avoir créé la Terre, le ciel et l’air, s’est endormi. De son soupir naquirent les premiers des siens. A la naissance, leur voracité était telle qu’ils engloutissaient tout à leur portée, jusqu’à s’en prendre au tout-puissant, lui-même. Submergé par ses propres enfants, il a demandé de l’aide et à congédier ses enfants à vivre sur Terre, parmi les créatures mortelles. Kori se demande de quel monstre elle est tombée amoureuse… Mais Bishan la rassure, expliquant qu’il revient à la jeune femme qui lui revient de civiliser le sauvage qu’il est. Sur les mers, un homme sombre, qui semble effrayer l’équipage d’un bateau, écrit une lettre à son ami, son frère, son mentor.

La bande dessinée assez dense mais très bien découpée, en plusieurs chapitres, offrant un beau rythme à la lecture. Les éléments se mettent en place, petit à petit, dans cette jolie fresque à l’heure de la colonisation des Indes, par les britanniques. Entre guerre, commerce, place stratégique et peuple, le récit oscille habilement, mêlant aussi le fantastique, à travers des vampires. Car bien plus que l’histoire de deux contrées qui se font la guerre et l’arrivée des britanniques, il y a aussi une histoire de vengeance, de monstre, de sang et de vampires. L’album est beau et dur à la fois, entre la beauté d’un monstre qui aimerait faire le bien et son côté bestial qui finit par l’emporter, face à la cruauté des hommes et des vampires. L’amour trouve également sa place, dans ce récit fantastique, très bien écrit. Le dessin est somptueux, parfaitement exécuté, offrant de belles planches à découvrir.

These savage shores est un bel ouvrage, des éditions Hi Comics, une bande dessinée offrant un récit captivant et touchant, très bien structuré, entre guerre, promesse, sang, loyauté, monstre, vampires, beauté et amour.