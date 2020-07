Gaspard de Paris, des romans aux limites du fantastique

Gaspard de Paris est une nouvelle série, de Paul Thiès et Benjamin Strickler, des éditions Flammarion qui, après Le monstre des toits, présente un deuxième tome, L’attaque des automates. Des aventures et des enquêtes, aux limites du fantastique, pour les jeunes lecteurs qui vont suivre rapidement ce nouvel héros.

Gaspard est un enfant trouvé, qui a un peu plus de treize ans. Il habite la butte Montmartre, au sommet de Paris. Il est plutôt heureux, malgré qu’il soit un enfant trouvé. Il a deux métiers passionnants et deux amis incroyables, un monstre et une princesse. Il travaille chez le Père Socrate, un vieil antiquaire, qui vend un peu de tout, dans sa maisonnette. Gaspard, lui, nettoie tout cela, découvrant des objets du monde entier, qui s’entassent. Le soir, il lit, car il rêve de devenir un grand écrivain, aussi le père Socrate l’encourage et le conseille. En soirée et dans la nuit, le jeune garçon se balade sur les toits de Paris et nettoie les cheminées des beaux quartiers.

Les romans présentent un jeune héros, Gaspard, qui raconte lui-même son histoire. Dans un premier chapitre, les présentations sont ainsi faites, pour les jeunes lecteurs, qui sont rapidement mis dans l’ambiance. Gaspard est un jeune garçon courageux, qui travaille beaucoup et aime rêver d’aventures. Aussi, lorsqu’il peut vivre lui-même ses propres expériences et aventures, rien ne semble l’arrêter, pour découvrir un monstre et s’en faire un ami, pour sauver une jeune demoiselle aussi, qui deviendra également son amie. Dans le deuxième tome, Gaspard et ses amis, vont partir à la recherche du père Socrate, kidnappé par une chauve-souris mécanique et géante…

Gaspard de Paris est une série de romans, pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, des éditions Flammarion. Des livres d’aventures et d’enquêtes, aux limites du fantastique, offrant une atmosphère particulière et une lecture plaisante, avec des chapitres courts, des personnages attachants et curieux et une mise en pages aérée.