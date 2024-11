Gene Bride – Fin de cette trilogie intrigante – Éditions Glénat Manga

Partagez





Le groupe scolaire Shukokan possède plus d’un secret ! Et quels secrets ! Notre « Gene bride », Ichi, pousse son enquête encore plus loin, pour découvrir une vérité finale l’impliquant plus que de raison. Grâce à celui qui est responsable de la disparition de sa meilleure amie, elle réussit à pénétrer dans l’établissement plus que mystérieux.

Un final aussi neuro-explosif que follement surprenant, pour ce dernier tome de la trilogie D’Hitomi Takano.

À retrouver aux Éditions Glénat Manga depuis le 16 octobre 24.(+16)

Le décor :

Les couloirs d’un hôpital…

Quelle surprise lorsque Ichi, 15 ans, tombe nez​-à​-nez, avec une jeune fille qui ressemble comme deux gouttes d’eau à Enami. Prétextant la recherche de la salle de rééducation, Enami décide de l’accompagner jusque-là. Cela permet un échange assez étrange, entre les deux jeunes filles.

L’une a encore 15 ans, alors que l’autre a presque une trentaine d’années. Elle avoue n’être jamais sortie de l’enceinte de cet hôpital, et y être depuis la moitié de sa vie !!! Et qu’elle s’est retrouvée là, suite à la maladie du « brouillard », qui a envahi les rues de la ville.

La jeune Ichi commence à rassembler les morceaux de toutes ces coïncidences : d’abord son accident. Elle tombe de la fenêtre et se retrouve pour la première fois de sa vie, à l’extérieur. Des rues qu’elle découvre pour la première fois, avec tous les habitants, l’animation, les voitures. Et puis cette femme, dont elle porte le même prénom, Ichi, et qui lui ressemble comme un vrai clone. Sauf qu’elle a trente ans, et qu’elle recherche une certaine Enami. Ensuite, cette autre jeune fille qui a également la trentaine, et qui a disparu du monde extérieur depuis 15 ans …. Toutes ses déductions commencent à l’effrayer…

Mais, soudain, elles sont toutes les deux interrompues par une flopée d’infirmières. Celle qui ressemble à Enami se fait raccompagner gentiment jusqu’à son étage. Pendant qu’Ichi la regarde s’éloigner, médusée, il lui semble qu’Enami lui fait un signe, avec sa main derrière son dos ….

Le point sur le manga :

Quel final follement surprenant, pour cette trilogie des Éditions Glénat Manga ! Gene Bride est définitivement un shojo scifi/ thriller/anticipation. Hitomi Takano nous a bien baladées/és pendant le déroulement de son scénario. Dans le premier, avec ce jeune freluquet prétendant être le mari de la journaliste. Puis avec les réminiscences de celle-ci. On pensait à un accident, ou à une perte de mémoire de la protagoniste principale. Puis, dans le second, cette enquête pour découvrir la vérité sur la disparition d’une camarade de classe. Et là !! c’est le ponpon complet !! On rassemble tous les morceaux en même temps que le protagoniste principal, et notre cerveau implose !!!!!

C’est du niveau d’un Huxley mixé avec du Niccol, (Si vous ne savez pas ce que je veux dire, envoyez-moi un message, je vous dirais !), un mélange de genres scientifiques qui fait absolument le job !! On aura apprécié ses cover intrigantes et métallisées, aussi froides que le sujet aseptisé, et ses graphismes fins, et délicats.

La conclusion :

Une trilogie finalement plus innovante que ce que l’on avait prévu avec ce final en beauté ! J’ai été obligée de relire Gene Bride en entier, pour savoir ce que j’avais loupé pour ne pas comprendre dès le début ce que le mangaka nous réservait !!! Mais, c’est ce qu’on aime en lisant, être surpris, et il a parfaitement trouvé la faille pour qu’on plonge dans ses pièges, permettant à nos petits neurones d’imploser totalement en fin de lecture !

Une passionnante trilogie publiée aux Éditions Glénat Manga, dont personne n’a assez parlé !!! Comme je le dis plus haut, ça vaut bien un Huxley, ou un Niccol ! Allez zou, amis/es lecteurs, on plonge dans cette dystopie eugénique captivante !!