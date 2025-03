Une Histoire de la Musique en 80 minutes avec Julien Joubert

Partagez





Une Histoire de la Musique en 80 minutes ou 50 000 ans de musique… en un éclair ! Julien Joubert vous embarque dans une conférence-spectacle aussi instructive que déjantée.

En un éclair – ou presque –, Julien Joubert traverse des millénaires de musique, de la naissance de la polyphonie aux chefs-d’œuvre de Bach, Mozart et Debussy, sans oublier le jazz, la variété et même la musique contemporaine. Préparez-vous à chanter, composer et croiser (façon de parler) quelques grands noms de l’histoire musicale.

Une leçon (vraiment) pas comme les autres

Ici, pas de cours poussiéreux ni de discours soporifiques. On rit, on apprend et on explore comment contrepoint et harmonie se sont rencontrés. Et comme Julien Joubert a plus d’une corde à son arc où il glisse quelques surprises inattendues… y compris pour les amateurs de tuning. Oui, oui, promis!

Un spectacle à voir en famille

Accessible dès 8-9 ans et sans limite de taille – jusqu’à 2,08 m, voire plus en cas de choucroute capillaire –, ce voyage musical s’adresse à tous les curieux. Un moment unique où l’histoire de la musique se vit, se chante et se partage dans la bonne humeur !

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Prochaine représentation le 26 mars 2025 à 19h30

Théâtre Montmartre Galabru – 4 rue de l’ Armée d’Orient, 75018 Paris

Durée : 80 minutes (c’est noté dans le titre ;) )

Tarifs : 22 euros (réduit 15 euros)

Réserver

Vous pourrez également assister à ce spectacle au Festival Off d’Avignon du 5 au 26 juillet 2025 au Théâtre de l’Oriflamme.

