La Plante Magique du Professeur Hortus – Paris

La Plante Magique, une aventure drôle et interactive – La Compagnie Hortus embarque le public dans une épopée scientifique et délirante. Le professeur Hortus, en quête du titre de plus grand scientifique du monde, pense avoir fait une découverte révolutionnaire. Mais quand une géologue, une archéologue et une spécialiste des animaux s’invitent pour donner leur avis, son laboratoire vire au chaos. Expériences loufoques, débats passionnés et rebondissements inattendus : les spectateurs sont mis à contribution pour l’aider à démêler cette affaire.

Une aventure magique et scientifique

Le professeur Hortus rêve de remporter le titre de plus grand scientifique du monde grâce à sa découverte : une plante aux pouvoirs extraordinaires. Mais son laboratoire devient vite un champ de bataille intellectuel lorsqu’une géologue, une archéologue et une spécialiste des animaux débarquent avec leurs propres théories. Entre débats animés et expériences loufoques, une seule certitude : il a besoin du public pour démêler tout ça !

Une compagnie ancrée dans l’histoire

Depuis sa création, la Compagnie Hortus explore le théâtre sous toutes ses formes. Forte de l’expérience de son directeur artistique, Sébastien Kuntzmann, elle s’est illustrée avec Mon Isménie d’Eugène Labiche, joué à l’espace scénique de Saint-Jean-le-Blanc, et avec Le Mariage forcé de Molière, présenté à Bougival et au Théâtre La Comédie Saint-Michel à Paris. Partenaire des Journées du Patrimoine, elle collabore régulièrement avec l’orchestre Opéra Sinfonia pour des spectacles historiques et immersifs.

La Plante Magique ; Un théâtre vivant et pluridisciplinaire

Alliant chant, danse, musique et arts plastiques, la compagnie mise sur un jeu d’acteur dynamique et sincère. Son nouveau spectacle, La Plante Magique, plonge petits et grands dans un univers où science et imagination se rencontrent. Un moment ludique et interactif, fidèle à l’esprit de la troupe : éveiller la curiosité et faire vibrer le public à travers des histoires captivantes.

Musique originale : Calin Teodoresco

Auteur : Sébastien Kuntzmann

Artistes : Sébastien Kuntzmann ou Victor Williams, Fanny Heurguier ou Lorette Magnier ou Marion Poli

Metteur en scène : Sébastien Kuntzmann

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Représentations tous les mercredis et samedis du 19 au 31 mars, les jeudis et vendredis pendant les vacances de Pâques à 11h et 14h selon les jours.

La Divine Comédie – 2 rue Saulnier, 75009 Paris

Durée : 1 heure

Tarifs : à partir de 12,50 euros

