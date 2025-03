Carpe Diem au Funambule Montmartre – Paris

Partagez





Carpe Diem – Comédie rythmée et pétillante, pleine d’humour et de créativité qui prennent le dessus sur le stress et la rigueur. Quiproquos, surprises et petites joies du quotidien s’entremêlent dans une pièce vive et rafraîchissante. Anton parviendra-t-il à sauver sa pièce… et sa santé mentale ? Venez le découvrir sur scène !

Une audition avancée, un chaos imprévu

Anton n’a plus le temps de souffler. Son audition tant attendue au théâtre de ses rêves, initialement prévue vendredi, a été avancée à ce matin. Panique : son texte est loin d’être terminé. Il doit se concentrer, peaufiner ses dialogues, mais une série de visiteurs imprévus vient chambouler son programme. Excentriques, bruyants et bien décidés à s’imposer, ils transforment son appartement en une véritable scène de théâtre… malgré lui.

Une spirale de quiproquos

Alors qu’Anton tente de garder la maîtrise de la situation, les interruptions s’enchaînent. Discussions absurdes, situations rocambolesques, tension qui grimpe… chaque nouvelle arrivée complique un peu plus les choses. Plus il essaie de reprendre le contrôle, plus le chaos grandit. Pourtant, au fil des rebondissements, il découvre que le désordre et l’imprévu peuvent parfois mener à des éclairs de génie.

Auteur : Ana-Maria Bamberger

Artistes : Owen Doyle, Laurent Clement, Maxime-Lior Windisch, Anais Alric

Metteur en scène : Anais Alric

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

représentations les samedis et dimanches du 22 mars au 4 mai 2025 à 16h ou 17h selon les jours

Le Funambule Montmartre – 53 rue des saules, 75018 Paris

Durée : 75 minutes

Tarif : à partir de 22 euros (10 euros pour les moins de 26 ans)

Réserver

