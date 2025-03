Titanique – Le Musical Hilarant au Lido2Paris

Partagez





Titanique : Le Musical – La parodie hilarante qui a conquis Broadway et le West End de Londres, arrive à Paris au Théâtre du Lido sur les Champs-Élysées à partir du 24 avril 2025. Embarquez sur le paquebot… aucun iceberg en vue !

Titanique revisité

Ce spectacle revisite avec humour le film culte de 1997, racontant l’histoire du Titanic à travers les yeux de… Céline Dion ! Attendez-vous à une avalanche de tubes, de « My Heart Will Go On » à « All by Myself », réinterprétés avec panache par des artistes survoltés. Décors volontairement kitsch, dialogues mordants et performances vocales à couper le souffle font de ce spectacle une expérience hors normes.

Un succès international

Après avoir conquis New York, Londres, Sydney et Montréal, « Titanique » débarque enfin en France. Co-écrit par Marla Mindelle, Constantine Rousouli et Tye Blue, ce juke-box musical a triomphé Off-Broadway depuis 2022. Récompensé de plusieurs prix, il transforme l’histoire dramatique de Jack et Rose en un tourbillon d’humour et de folie musicale. Imaginez une Céline Dion réécrivant le destin du Titanic, entre délires absurdes et envolées lyriques.

Un show immanquable

Que vous soyez fan du film ou simplement en quête d’une soirée jubilatoire, « Titanique : Le Musical » promet un voyage inoubliable. Sur scène, un casting exceptionnel vous embarque pour une traversée hilarante où nostalgie et comédie font bon ménage. Rires garantis, émotions assurées : ne manquez pas ce naufrage en chansons ! Rendez-vous au Théâtre du Lido dès le 24 avril 2025.

Un spectacle de Marla Mindelle, Constantine Rousouli et Tye Blue

Avec les chansons de Céline Dion

Mise en scène de Tye Blue

Orchestrations et Arrangements de Nicholas Connell

Chorégraphie de Ellenore Scott

INFORMATIONS ET RÉSERVATION

L’accès est strictement interdit aux moins de 12 ans, en raison de certaines expressions et références à des thématiques adultes.

Spectacle (anglais surtitré en français) à partir du 24 avril 2025 à 20h

LIDO2PARIS – 116 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

Durée : 1H40

Tarifs : à partir de 25 euros

