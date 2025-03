Roller girl – Ed. 404 Graphic

Roller girl est un roman graphique de Victoria Jamieson, paru aux éditions 404 Graphic, en février 2025. Une bande dessinée young adult étonnante et détonnante, dans l’univers du roller derby, présentant une jeune héroïne qui va se découvrir une véritable passion…

Dans le parc, une jeune fille, sur un banc, est en train de mettre des patins à roulettes. Sur le chemin, deux autres jeunes filles semblent se moquer. L’une se demande bien pourquoi l’autre a voulu venir dans le parc, car c’est un lieu pour les bébés. Puis, elle décide de partir au centre commercial. L’autre jeune fille regarde tristement la fille aux rollers. Astrid met son casque et rêve de courir après ces deux jeunes filles, dans le centre commercial, pour leur faire peur ! Cependant, tout a commencé en CM2, à l’époque où Charlotte et elle étaient encore meilleures amies. Sa maman avait prévu, pour les deux jeunes filles, une activité d’éveil culturel. Elles redoutaient le pire. Car, entre autres, il y a eu la lecture de poèmes, l’opéra, et la galerie d’art moderne. Dans la voiture, Astrid et Charlotte pensaient aller au parc d’attractions…

Le roman graphique captivant mêle habilement sport, amitié et persévérance. L’histoire suit Astrid, une jeune fille de douze ans, qui découvre le roller derby lors d’un match avec sa mère et sa meilleure amie. Bien que maladroite au départ, elle ne tarde pas à tomber amoureuse de ce sport intense et plein de défis. La bande dessinée explore avec finesse le passage difficile de l’adolescence, entre doutes, amitiés fragiles et rêves à poursuivre. L’univers du roller derby, avec ses personnages hauts en couleur et ses valeurs de dépassement de soi, est brillamment décrit. Le récit aborde également les relations familiales, notamment la complicité mère-fille, tout en plongeant le lecteur dans l’énergie et la détermination des compétitions. Une lecture dynamique, pleine de bienveillance et de messages inspirants, qui séduit à la fois par ses thèmes et ses illustrations vibrantes. Le dessin d’ailleurs reste simple, mais plaisant, avec des personnages expressifs.

Roller girl est un roman graphique captivant et intéressant, des éditions 404 Graphic. Un album coup de cœur, qui offre à découvrir le roller derby, à travers une histoire d’amitié, de dépassement de soi, de rencontres, de courage, de détermination, de bienveillance, d’accomplissement…

