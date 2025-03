Mes premiers airs de cirque – Ed. Gründ

Mes premiers airs de cirque est un livre sonore, de Manon Bucciarelli, aux éditions Gründ, fin janvier 2025. Un livre amusant et captivant qui propose de découvrir l’univers du cirque, de passer sous le chapiteau, pour découvrir en musique les acrobates, jongleurs, clowns…

Bienvenue au cirque ! Le chapiteau est ouvert et les enfants sont invités à rentrer. Le cirque est installé pour quelques jours seulement. Le chapiteau, quant à lui, abrite la piste aux étoiles. Monsieur Loyal, avec son chien, se prépare à accueillir le public, venu voir le spectacle. A l’entrée du chapiteau, se trouvent des jongleurs qui invitent à la fête ! Une puce sonore est à activer, pour entendre le premier air de cirque, un air entraînant, accompagné d’aboiements et d’applaudissements. La deuxième double page présente le premier tour. Les enfants sont à l’intérieur du chapiteau et découvrent les jongleurs entre valse des balles, swing des massues et ballet des cerceaux !

Le recueil invite les jeunes lecteurs à découvrir le cirque, en pénétrant sous le chapiteau, pour assister au spectacle. Les puces sonores à actionner éveillent et renforcent l’immersion dans cet univers captivant. En effet, au fil des pages, les enfants découvrent le chapiteau, puis les jongleurs, les acrobates, la voltige… Le livre offre aussi à enrichir le vocabulaire, tout en développant le langage. Le texte reste simple et captivant, venant décrire le spectacle qui s’offre aux yeux des bambins. La puce sonore, à chaque double page, est à rechercher dans l’illustration, pour déclencher la musique. Les airs de fanfare offrent une ambiance effrénée, qui invite à plonger réellement dans l’effervescence du spectacle et des numéros. Le dessin reste rond et doux, avec un choix de couleurs plaisant.

Mes premiers airs de cirque est un livre sonore captivant, des éditions Gründ. Un recueil qui propose de plonger dans l’univers joyeux du cirque, entre musique et numéros. Un livre immersif et plaisant qui vient éveiller les enfants en musique !

