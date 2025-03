Escape game spécial Minecraft – Gare aux monstres de l’Overworld

Gare aux monstres de l’Overworld est un nouveau titre de la collection Escape game spécial Minecraft, des éditions Larousse, paru en février 2025. Un livre de poche qui mêle escape game et roman d’aventures à tiroirs, suggérant de vivre une aventure folle, et de sauver l’Overworld !

Avant toute chose, le livre vient présenter le jeu vidéo d’aventure et de construction libre. Il y a les modes de jeu, les mods, les packs… Le livre explique aussi comment se diriger, avec ordinateur, tablette, ou encore consoles. Viennent ensuite les explications pour les escape games de poche, entre lieux, fiche personnage, indices et solutions. Enfin, l’aventure débute, avec une première page et quelques courts paragraphes, pour immerger les lecteurs, dans cet univers cubique. Le livre suggère d’incarner Eliott, qui vient d’apprendre une terrible catastrophe. Il faut partir à l’assaut de la citadelle remplie de créatures et de pièges…

L’escape game spécial Minecraft plonge le lecteur dans une aventure interactive où chaque page dévoile une nouvelle énigme. Le livre de poche s’inspire des principes de l’escape game, mais son format papier limite l’expérience. Les énigmes, simples et accessibles, sont principalement basées sur la logique et l’univers de Minecraft, comme le crafting ou la reconnaissance des blocs. L’histoire se déroule dans un monde hostile peuplé de créatures, et le but est de résoudre les casse-têtes pour avancer. Les énigmes restent adaptées pour les jeunes lecteurs, offrant une belle aventure à vivre. Les illustrations respectent le style pixelisé du jeu, suggérant une belle immersion dans l’esprit du jeu vidéo de Minecraft.

Gare aux monstres de l’Overworld est un nouveau titre de la collection Escape game spécial Minecraft, des éditions Larousse. Un livre de poche, mais aussi un livre-jeu, qui offre à vivre et lire une aventure unique, où il faudra résoudre des énigmes plus ou moins difficiles, pour pouvoir s’en sortir !

