Je calcule vite et bien avec Sami et Julie – 6/9 ans

« Je calcule vite et bien avec Sami et Julie » est un manuel destiné aux enfants du CP au CE2 disponible aux Éditions Hachette Éducation. Les professeurs des écoles Magali et Pierre Diény proposent une méthode d’apprentissage progressive, spécial calcul mental, conforme aux programmes scolaires.

Les chiffres ont tendance à faire peur aux enfants qui peuvent parfois se braquer. Il est donc indispensable de les mettre en confiance, en leur proposant des outils fiables, tels qu’une méthode à leur portée. Et le manuel pédagogique « Je calcule vite et bien avec Sami et Julie » va leur transmettre de bons automatismes ayant pour objectif une progression simple et efficace.

« Je calcule vite et bien avec Sami et Julie » est disponible sur Amazon.

J’apprends les bases des mathématiques

« Je calcule vite et bien avec Sami et Julie » propose une approche méthodique du calcul pour l’école élémentaire. Et il semblerait que le calcul mental ait une place de choix au cœur des nouveaux programmes scolaires. D’où l’importance de connaître ses tables d’addition et de multiplication.

Comme pour chaque manuel proposé aux Éditions Hachette Éducation, quelques conseils sont prodigués aux parents. Cela leur permet ainsi d’accompagner au mieux leurs enfants, plus encore ici, lorsqu’on sait à quel point cette période est charnière pour les années qui suivent. Le côté ludique est bien présent comme toujours, ce qui rend le tout attrayant, facilement abordable.

Côté organisation, le manuel propose plusieurs niveaux de difficulté. Encore une fois, le but étant de se mettre à la portée de l’élève. Il va se retrouver face à bon nombre d’exercices illustrés qu’il pourra réaliser en autonomie ou avec ses parents. Des encarts du type « explications » sont bien sûr présents pour qu’ils comprennent bien la leçon. Notamment pour les termes techniques qui pourront parfois les déstabiliser. Enfin, bonne nouvelle, les corrigés sont glissés en toute fin de livre.

« Je calcule vite et bien avec Sami et Julie » invite les enfants à découvrir les mathématiques. Ils auront le plaisir d’effectuer des exercices à la maison, sans stress, sans jugement. Cela leur permettra d’apprendre plus facilement, notamment grâce aux énoncés simples et ludiques.