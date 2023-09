Plein ciel – Ed. Ankama

Plein ciel est un récit complet, de Pierre-Roland Saint-Dizier et Michaël Crosa, paru aux éditions Ankama, en septembre 2023. Une bande dessinée sensible, un drame entre voisins, qui vient présenter une microsociété, les vies entre voisins, dans un immeuble quelque peu bousculé par le suicide d’un pensionnaire.

Dans son appartement, un vieil homme répond à son chaton. Félix miaule, car il veut ses croquettes. Le vieil homme ajuste sa cravate, avant de donner quelques croquettes à Félix. Après avoir arrosé une plante, le vieil homme dépose une lettre sur une table, avec des instructions. Il prend un escabeau, le pose devant la fenêtre, monte dessus. La fenêtre se trouve grande ouverte. Le chaton miaule, le vieil homme se retourne. Il demande à Félix de ne pas lui en vouloir. Il prend une inspiration et passe la fenêtre. On devine qu’il a sauté par la fenêtre, à la vue de certaines personnes à leur fenêtre. Quelques instants plus tard, un policier interroge deux personnes qui étaient arrivées en premier sur les lieux. Ils expliquent qu’il s’agit d’Emile Fernandez, qui habitait au 17ème étage. Le policier explique qu’une enquête va être menée, pour connaître les circonstances du drame…

Le récit présente, à travers différents personnages et un drame, la vie d’un immeuble et des voisins, plus ou moins proches. En effet, Emile, vieil homme, décide de mettre fin à ses jours sans aucune explication. Les voisins et voisines ne savent quoi penser de ce geste, ils se posent des questions, car ils n’ont rien vu arriver. L’existence paisible de tous semble troublée, car des questions subsistent… Mais l’on sent et reconnaît un attachement entre voisins, qui s’entraident. La bande dessinée est touchante, présentant une tranche de vie de ces habitants, voisins, qui vont s’entraider, s’épauler, s’accompagner, dans un drame qui touche tout le monde. Une petite communauté qui touche, et se retrouve dans ces barres d’immeuble, qui sont comme des microsociétés. Le dessin crayonné se trouve assez plaisant et fluide, offrant un bel ouvrage à découvrir.

Plein ciel est un récit complet touchant et plaisant, des éditions Ankama, qui présente les habitants d’un immeuble. Des personnages qui vont être touchés par un drame, entre cohabitations, rencontres, entraides, confidences, habitudes, relations…

Lien Amazon