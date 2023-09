J’apprends à lire et à écrire – Montessori – 3/6 ans

« J’apprends à lire et à écrire » est un manuel d’apprentissage publié aux Éditions Hachette Éducation. Inspiré de la méthode Montessori, Claude Couque propose aux enfants d’apprendre à lire et à écrire en sollicitant la vue et le toucher. Sans oublier cette approche audacieuse basée sur la phonétique.

« J’apprends à lire et à écrire » – 3/6 ans

Parmi les livres proposés dans la collection « Montessori », « J’apprends à lire et à écrire » fait partie des plus complets. Il a cet avantage de proposer une méthode progressive pour les enfants entre 3 à 6 ans. Cela veut dire que l’apprentissage se fera en fonction de leur âge et/ou de leur niveau. Il est donc évolutif, et c’est plutôt bien pensé, notamment pour les enfants qui sont curieux d’aller au-delà de ce qu’ils apprennent à l’école.

« J’apprends à lire et à écrire » est disponible sur Amazon

Comme toujours, le manuel est bien pensé, attractif et parfaitement organisé. La police des écritures est suffisamment grosse pour que les enfants puissent l’observer facilement. Ils auront la possibilité d’utiliser des autocollants de lettres rugueuses pour appuyer leur apprentissage. Et pour les plus grands, un alphabet mobile est également proposé, ils pourront s’exercer à écrire les mots de leur choix.

Le livre est organisé sous forme de « leçons ». Ils vont apprendre les sons simples (1 lettre = 1son), les diagrammes (1 son = 2 lettres) et les phénomènes complexes. La méthode Montessori les invite à reconnaître et à isoler le son des mots, pour les prononcer à voix haute par la suite. Viennent alors les premiers pas dans le monde de l’écriture, la cursive notamment, prodiguée par la méthode. L’élève n’aura qu’à passer son index sur la lettre rugueuse de façon à fixer la graphie dans l’espace. Il apprendra donc les bons gestes de l’écriture et pourra, à l’aide de nombreux modèles, écrire des mots eux-mêmes avec fierté.

Par exemple, pour le « son s » les enfants devront identifier les mots dont ils entendent le son « s » dans l’image. Ils auront ensuite un exercice de prononciation, leur expliquant qu’il faut bien prononcer « ésse » et non « sss ». Un troisième exercice consiste à identifier 5 vignettes illustrées où ils entendent le son « s ». Puis, l’apprentissage de l’écriture prend le relais : « sa, se, si, so, su », etc.

« J’apprends à lire et à écrire » répondra aux attentes des parents partisans de la méthode Montessori. Ils seront ravis de participer aux exercices avec leurs enfants tout en leur apportant leur propre savoir.