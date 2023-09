J’apprends l’alphabet avec Sami et Julie – Dès 3 ans

Maintenant que nos enfants sont à l’école, nous recherchons des ouvrages qui pourraient les accompagner à la maison, de façon plus ludique. Publié aux Éditions Hachette Éducation, l’album « J’apprends l’alphabet avec Sami et Julie » va être d’une aide précieuse pour les enfants, qui commencent tout juste à apprendre et à identifier l’alphabet.

Une méthode pointue pour préparer l’enfant à la lecture

Il y a fort à parier que les enfants seront ravis d’apprendre l’alphabet accompagnés de leurs héros préférés, Sami et Julie. Et c’est grâce à une méthode de lecture progressive, menée par l’auteure orthophoniste G. Flahault-Lamorère, qu’ils vont se laisser guider au fil des pages. À partir de l’âge de 3/4 ans, les enfants s’intéressent de plus en plus à l’alphabet. Ils sont d’ailleurs nombreux à le chantonner avec fierté. Et si c’est un bon départ dans l’apprentissage, cela ne suffit pas à les intéresser à la lecture.

La méthode menée par l’auteure est intéressante. Pour chaque lettre, elle invite les enfants à suivre ses indications pour qu’ils puissent se sentir en confiance. Elle commence par écrire la lettre en majuscule, de façon à ce qu’elle soit facilement identifiable. Vient alors l’exercice de l’articulation, indispensable de son point de vue, quitte à exagérer la prononciation.

Les illustrations sont suffisamment visibles, colorées et attrayantes pour capter leur attention. Les exercices sont judicieusement guidés, idéal pour l’adulte qui sera d’un grand support. Les enfants devront observer et identifier chacune des lettres au cœur d’une image, tout droit sorti de l’univers joyeux de Sami et Julie. Vient alors la lettre écrite de trois façons : capitale, minuscule et minuscule cursive. Ils pourront d’ailleurs les identifier à l’aide d’images illustrées ; le « A » pour « AVION », le « â » dans « âne » ou encore le « a » dans « panier ». Et pour ajouter un côté ludique au tout, des autocollants sont glissés également, leur permettant de coller la lettre manquante dans le mot observé.

À découvrir également en toute fin de livre, une double page à observer dans laquelle ils pourront s’amuser à identifier ce qu’ils ont sous les yeux. Enfin, un « alphabet des sons » est également proposé, et il est plus que réussi, indispensable également dans l’apprentissage de l’alphabet.