Je médite, je colorie, je dessine – Mandalas relaxants

La collection Je médite, je colorie, je dessine se complète avec deux nouveaux ouvrages, notamment Mandalas relaxants, paru en mars 2022, aux éditions Hugo & Cie. Un bloc qui invite à s’essayer à la méditation et au dessin, de s’isoler et de faire le vide dans sa tête, pour une séance de bien-être.

Le bloc s’ouvre par le haut, comme un bloc de dessin et présente, à tour de page, des citations, des coloriages et des dessins à finir. Un carnet plaisant, qui propose une pause dans le quotidien parfois fait de tracas, toujours plus actif et mouvementé. Les pages proposent des citations, pour méditer, réfléchir et voir autrement certaines choses. Des réflexions, pour penser à autre chose et faire le vide dans sa tête, prendre du recul. Ensuite, après la page où se trouve une citation, un coloriage est à découvrir et à mettre en couleur, pour ensuite retrouver, sur une troisième page, avec quelques éléments, du dessin précédent, qui invite à continuer et dessiner les motifs.

Il n’y a pas besoin d’être un grand maître ou un artiste, pour prendre une pause dans sa vie, pendant quelques minutes et pouvoir déstresser. Une méditation va permettre d’apaiser ses émotions, de prendre du recul et voir certaines choses différemment. Le coloriage propose de se détendre, d’imaginer, de s’échapper, un bref moment, des tracas du quotidien. Enfin, le dessin invite à lâcher-prise, pour un travail plus minutieux et réellement relaxant, libérateur et ressourçant. Les mandalas sont beaux, divers et variés, avec des motifs répétitifs apaisants. Les citations sont tout aussi plaisantes, avec des réflexions sur le monde, la confiance, l’humanité, la nature, les relations…

Mandalas relaxants est un nouvel ouvrage de la collection Je médite, je colorie, je dessine, des éditions Hugo & Cie. Un carnet, facile à transporter partout, pour se détendre, à travers des séances plus ou moins longues, apaiser ses émotions, prendre du recul…

