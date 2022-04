Le logo d’une entreprise ne contient pas seulement un logo, mais aussi un type de symbolisme tel qu’un emblème. Ce symbole est une image qui contient l’idée clé de l’entreprise. En règle générale, l’emblème est gaufré, c’est-à-dire qu’une image apparaît sur le fond du substrat.

Si le logo est plus nécessaire à des fins publicitaires et pour augmenter les ventes, l’emblème est développé pour distinguer la marque dans un environnement concurrentiel et pour attirer l’attention des clients potentiels sur les activités de l’entreprise.

Le logo peut être dessiné par vous-même ou réalisé dans le créateur de logo en ligne de Turbologo.

Champ d’application

Grâce à sa polyvalence, l’emblème peut être utilisé par toute entreprise ou organisation, quel que soit son secteur d’activité. Ces organisations comprennent :

Les forces de l’ordre, qui utilisent toujours l’emblème comme un signe de distinction.

Les organisations sportives qui utilisent l’emblème pour des équipes sportives, des clubs, etc. Un emblème sportif peut devenir la mascotte d’une communauté sportive.

Organismes de construction et de transport. Les emblèmes de ces industries sont utilisés pour être placés sur les vêtements de travail, les transports, les façades de bâtiments, etc.

Les entreprises commerciales, qui peuvent améliorer leur logo avec une forme carrée, circulaire ou en losange et développer un emblème.

Règles pour la création d’emblèmes

Author: Mahjabin Afrin

Avant de créer un emblème, vous devez régler les détails de son apparence. Les directives suivantes doivent être respectées lors de la création du logo :

Le logo doit avoir un graphisme clair et un lettrage lisible qui peut être facilement mis à l’échelle lorsqu’il est appliqué à différents supports.

Il n’est pas conseillé de surcharger le logo avec de petits détails, des polices de caractères compliquées ou des couleurs inhabituelles.

Le logo doit être aussi beau sur différents supports : sur un panneau d’affichage, sur des vêtements de travail ou sur un site web.

Le texte doit être cohérent avec le graphique de l’emblème.

N’utilisez pas plus de deux teintes dans la conception du logo. Les couleurs les plus acceptables sont le bleu, le blanc, le gris et le noir.

Le lettrage du logo doit être clairement lisible. Il convient d’utiliser des polices de caractères simples, sans empattements inutiles. La taille de la police doit être proportionnelle au dessin de l’emblème.

Les directives ci-dessus sont destinées à vous aider dans le processus de création d’un bon logo pour l’entreprise.

Conseils pour la création d’un emblème

Logo by Vadim Korotkov

Pratiquement chaque détail du logo – sa couleur, sa forme, sa typographie, ses détails fins – est porteur d’informations cachées pour le client et peut influencer inconsciemment certains désirs, décisions ou préférences. Il est essentiel pour le développement de votre entreprise que tous les détails du futur emblème soient significatifs, aient une signification précise et correspondent à tous les critères et thèmes donnés.

Par conséquent, si vous vous demandez comment créer un emblème, ou si vous recherchez depuis longtemps des informations utiles sur la couleur et son impact sur le subconscient des clients, alors cet article répondra à toutes vos questions.

Prêtez attention à votre secteur d’activité

La forme et les détails du logo dépendent largement de l’envergure de votre entreprise. Pas même du domaine d’activité lui-même, mais des clients, de leurs préférences et de leur vision du domaine. Si votre activité est sérieuse, comme la fourniture d’équipements industriels, l’emblème doit être réalisé dans des couleurs strictes, avec des formes claires. Le client doit être capable d’identifier immédiatement trois facteurs :

sérieux ;

responsabilité ;

la solidité.

Rien de superflu ne doit être présent sur ces logos. À l’inverse, si vous vendez des vêtements pour les jeunes, le logo doit être lumineux, avec des formes arrondies, des boucles différentes et des images fantaisistes. Concentrez-vous sur ce qui est intéressant pour votre public cible.

Soyez clair sur ce que vous voulez

Lorsqu’il s’agit de créer un logo, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez. Donc, si vous voulez créer un bon logo, vous devez être clair sur ce que vous voulez et faire passer votre message au concepteur avec précision.

Comment faites-vous ? Avant de commander la conception du logo, vous devez rechercher sur Internet des images d’autres entreprises. Dans chacun d’eux, trouvez un détail particulièrement réussi et parlez-en au concepteur. Les emblèmes que vous choisissez ne doivent pas nécessairement être issus du même domaine que celui dans lequel votre entreprise opère. L’essentiel est de choisir celle qui vous convient le mieux.

N’utilisez pas plus de deux couleurs

Il y a certaines entreprises et certains secteurs où Dieu vous interdit d’utiliser plus de couleurs. Par exemple, les entreprises innovantes qui apportent quelque chose de nouveau dans le monde et veulent faire quelque chose de différent avec leur logo. Il s’agit généralement de grandes entreprises avec des investissements et des perspectives énormes. Certains des plus connus sont :

Google ;

Microsoft ;

Apple.

Les emblèmes multicolores sont également utilisés par les entreprises de divertissement. Sans oublier les imprimeries, dont l’emblème est un péché de ne pas placer toute la palette de couleurs, mettant ainsi en valeur leur domaine d’activité.

Image ou texte – lequel est le plus important ?

41% des entreprises utilisent uniquement du texte dans leur logo. Vous aussi, vous devez décider ce qui est le plus important pour vous : une belle image graphique ou un texte bien écrit. D’une part, le texte augmente la reconnaissance de la marque, le nom sera toujours dans vos oreilles, il sera facile à lire. Mais d’un autre côté, l’absence de photo minimise le message caché aux clients potentiels.

L’utilisation du nom est hautement souhaitable, mais pas obligatoire

Environ 10% des entreprises n’utilisent pas leur nom lors de la conception de leur logo. C’est très étrange, car la reconnaissabilité diminue plusieurs fois, mais le fait demeure. Si vous décidez quand même de vous limiter à une photo, prenez une image lumineuse et mémorable. Cependant, n’oubliez pas qu’il sera très difficile de réussir, il est préférable de choisir une variante de l’emblème, qui combine l’image et la photo.

Conclusion

Croyez-moi, l’emblème de votre entreprise va également changer et évoluer au cours du processus, en acquérant de nouvelles caractéristiques. C’est un processus normal et inévitable du développement de toute entreprise.