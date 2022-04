L’or des marées, tome 3, Tempêtes et accalmies

Tempêtes et accalmies est le troisième tome de la saga maritime, humaine et romanesque, L’or des marées, des éditions Glénat. Une bande dessinée de François Debois et Serge Fino, parue en mars 2022, dans laquelle se poursuit l’aventure d’Yves, qui a décidé de s’installer sur l’île de Quéménès.

Hiver 1899, Yves, Yann et Pol tentent de traverser avant que la marée ne monte. Mais leur charriot, plein de goémon, peine à avancer, sous la pluie et avec la mer qui commence à monter. Le chariot, pourtant tiré par un cheval, n’avance guère. La charrette est embourbée. Yves demande à Pol de trouver une planche, ou pièce de bois, pour la dégager. Mais après une mauvaise manipulation, Yann se retrouve coincé sous la roue de la charrette. S’ils n’arrivent pas à le dégager de là, rapidement, il aura la jambe brisée, et finira noyer ! Après de durs efforts, Yann réussit à se dégager. Les trois hommes constatent amèrement qu’ils ne pourront pas aller plus loin, avec leur chariot. Ils doivent l’abandonner. Une heure plus tard, Yann revient avec un fusil, pour tuer son cheval, qui s’est, lui aussi, enlisé. Yann rappelle à Yves qu’il faut faire dix fois plus attention ici, sur l’île de Quéménès.

Du temps a passé, Anne et Yves ont trois enfants. Elle, elle patiente à la maison, le temps que son mari, qui travaille sur l’île de Quémérès, plutôt dangereuse, continue de faire fructifier son entreprise. Le couple a des difficultés à se comprendre par moment, et les idées, sur la politique notamment, ne sont pas les mêmes. Cela a bouleversé aussi son ami François, qu’il a du mal à reconnaître. Des tempêtes, le héros va en rencontrer dans cette bande dessinée plutôt bien écrite, entre tromperies, éloignement, politique, amitié, maladie, danger… Il y a aussi de tendres moments, dans ce récit palpitant, qui offre ainsi son lot de rebondissements et de surprises, avec Estelle, Yann, Annig et Eugène Lemarchand. Un portrait sociétal assez bien présenté, à travers cette adaptation réussie du roman best-seller de Joël Raguénès. Le dessin reste le même, assez plaisant, il se veut réaliste et expressif, avec un trait assez rond et doux.

Tempêtes et accalmies est le troisième tome de la saga L’or des marées, des éditions Glénat. Une saga maritime, humaine et romanesque dans laquelle deux familles vont se lier, au-delà des barrières sociales, entre amitiés, amours et affaires.

