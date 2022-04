L’arrache chair : Un recueil d’histoires courtes aux Éditions Akata 

Un shonen en one shot, pour les +14, disponible aux Éditions Akata depuis le 14 Avril 22.

Le décor :

Six histoires différentes et plus ou moins longues …

1- David, l’amoureux : le désamour d’une petite fille pour la statuette de David, un cadeau de son père. Et, pourtant …

2- Pastèque chaude : un envoûtement très spécial qui permet de ressentir la douleur, physique ou morale, que peut éprouver l’autre !!

3- Doubles pages : plusieurs histoires aussi étranges que bienveillantes, avec un twist final surprenant !

4- L’arrache chair : Un youtubeur transgenre, à la notoriété incroyable a du mal à se révéler auprés de ses fans, mais aussi, aux yeux de son propre père. Mais la vérité finit toujours par ressurgir …

5 –L’arrache chair, l’après : la vie de l’ex-youtubeur et de son père, après que celle-ci se soit enfin révélée.

6- J’aime grave mon fav : Une fan d’un groupe rencontre la grand-mère d’un des chanteurs qu’elle adore … Mais pourquoi ne peut-elle pas les rencontrer en chair et en os ??

Anecdotes : L’explication de la genèse de chacune des histoires précédentes par l’auteur.

et, pour finir, un entretien exclusif de l’auteur interviewé par Mochigi !

Le point sur le manga :

Malgré son titre un peu brutal, L’arrache chair aux Éditions Akata, se révèle être une œuvre extrémement sensible et intime. Chacune de ces histoires prend naissance, dans les souvenirs et les anecdotes de la vie de l’auteur : Oto Toda. Ainsi, que dans ses tout premiers travaux dédiés à la fondation Kozuki !

Quatre de ses récits se nourrissent du fantastique, et puisent leur force dans la suggestivité des émotions ressenties par chacun des personnages face à leur supplice, leur angoisse, ou leur désespoir amoureux. Chacune se démarque par son originalité et même son humour. Avec une espèce de twist final cohérent, et surprenant !

Tandis que le récit le plus long, qui donne son nom au manga, exploite en deux parties, la vie d’une personne qui a besoin de se révéler, et sa difficulté à communiquer avec un père pas très réceptif. Une histoire plus réelle et dramatique, où l’auteur parvient à nous rendre les émotions les plus profondes de ses personnages grâce à des métaphores convaincantes.

La conclusion :

L’arrache chair aux Éditions Akata nous trimballe entre sentiments et ressentis. Humour et drame. Souffrance et résiliation. Avec beaucoup d’originalité ! On « boit » des yeux, chaque dialogue, chaque échange, chaque « surprises », du début jusqu’à la fin, sans se poser de questions. Et, lorsqu’on découvre l’origine de chacune de ces histoires, livrées avec tellement de naïveté par l’auteur à la fin de l’œuvre, on a qu’une envie, c’est de les relire en connaissant la genèse, pour encore mieux ressentir ses sentiments.

Un petit OVNI dans l’univers manga à apprécier à sa juste valeur !