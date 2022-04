Trese, le premier tome, aux éditions Delcourt

Trese, série animée originale Netflix, est à retrouver en bande dessinée, avec ce premier tome, paru en mars 2022, aux éditions Delcourt. Une série de comics, de Budjette Tan et Kajo Baldisimo, explorant la mythologie Philippine, qui mêle très bien le polar, le policier et le fantastique.

Au croisement de la Balete et de la 13ème, le vent gronde comme un animal blessé et mourant. On pourrait même croire que la rue pleure une morte, retrouvée là. En effet, le cadavre d’une femme git au sol. Les policiers sont déjà sur place. L’un dit à un autre que les gars de la criminelle ont déjà récupéré tous les indices et qu’il faut emporter le corps. L’autre répond qu’il faut attendre encore un peu, car quelqu’un doit venir. C’est à ce moment-là, qu’une silhouette se dessine derrière eux, elle salue le capitaine Guerrero, avant de la remercier de l’avoir appelé. Alexandra est invitée à découvrir les lieux du crime et la victime, par elle-même. Elle rétorque facilement, expliquant que ce n’est pas tous les jours qu’une femme blanche est retrouvée morte, surtout dans cette rue ! Elle demande ce qu’il a pour le moment. Il explique que ça ressemblait un accident de la route typique…

Le récit est bien découpé, présentant plusieurs enquêtes d’Alexandra Trese. En effet, quand les affaires prennent une tournure un peu étrange, ils font appel à elle, pour tenter de résoudre tout cela. La bande dessinée est assez bien rythmée et très plaisante à lire, avec ces enquêtes mêlées de paranormal et de fantastique, une héroïne forte, et un univers incroyable et fascinant. Les mystères, les créatures, magiques, qui sont issus du folklore local, apportent une force certaine et une modernité à ces enquêtes efficacement menées. Les pages d’un carnet de notes, tenu par Alexandra, sont à retrouver, entre plusieurs enquêtes, permettant de se plonger un peu plus dans cet univers, et découvrir les créatures découvertes dans ces mêmes enquêtes. Le dessin, en noir et blanc, puissant et vif, avec un trait fin, offrant un bel univers graphique.

Trese est à retrouver aux éditions Delcourt, avec ce premier tome, qui présente quelques enquêtes fantastiques d’Alexandra. Une série qui explore la mythologie philippine, entre enquêtes policières, surnaturel, fantastique, étrange, modernité, action…

Trese aux éditions Delcourt