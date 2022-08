“Je te promets” sur TF1 : rencontre avec Narcisse Mame

En février dernier, TF1 a diffusé la saison 2 de « Je te promets », adaptation française de la série phénomène aux Etats-Unis, « This is us ». Les téléspectateurs se sont passionnés pour la famille Gallo : Florence, Paul et leurs trois enfants, Maud et Michaël ainsi que Mathis, qui est né le même jour que les jumeaux et qu’ils ont adopté. C’est justement l’interprète de Mathis, Narcisse Mame, que nous avons pu rencontrer en juin dernier lors du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Il était alors en plein tournage d’une nouvelle série dans l’arrière-pays niçois et il s’apprêtait à démarrer le tournage de la saison 3 de « Je te promets ».

Mathis dans « Je te promets », un défi à relever

Dans « Je te promets », Narcisse Mame incarne Mathis, un personnage complexe, torturé, qui ne lui ressemble pas du tout. « Je n’ai pas besoin d’être aimé de tout le monde comme lui. Tout va bien dans ma vie. », admet-il. « Mathis a tout pour réussir, une famille, un bon métier, de l’argent mais en creusant, on se rend compte qu’il veut toujours en faire plus pour être aimé à sa juste valeur. Il se remet donc toujours en question et se lance des défis, c’est ce qui le rend touchant. » Il a donc fallu comprendre les problématiques de son personnage qui a été adopté quand il était bébé. « C’était un vrai défi à relever. ». Dans la première saison, il a d’ailleurs un mis un point d’honneur à ce qu’il y ait un réel travail en amont avec Bass Dhem, qui interprète son père biologique. « On s’est vus en répétition, hors tournage car il fallait qu’on trouve cette espèce d’alchimie entre un père et un fils qui ne se sont jamais vus et qui ont des secrets très lourds à partager. Il a fallu qu’on apprenne à se faire confiance, à se livrer, ce qui était difficile pour moi au départ car je suis plutôt fermé sur ce qui concerne ma vie personnelle. » Ce travail a véritablement porté ses fruits si bien que leur complicité est visible à l’écran : « sur certaines séquences, quand il pleurait, je comprenais pourquoi car il faisait le lien avec des choses qu’il m’avait confiées et inversement. » Les deux premières saisons qui ont été diffusées sur TF1 regorgent de scènes fortes, chargées d’émotion. « Dans ce genre de scènes, tout à coup on n’a plus l’impression d’être sur un plateau de tournage mais de partager quelque chose avec quelqu’un, en oubliant ce qui est autour et en étant dans le moment présent. »

Lorsqu’on l’a sollicité pou interpéter Mathis, Narcisse n’a pas voulu regarder « This is us », dont « Je te promets » est l’adaptation. « La série américaine est une institution. J’avais donc une appréhension mais j’ai été rassuré quand j’ai lu le scénario qui était adapté à la culture française. » Les fans de « This is us » ont été aussi rassurés car les critiques ont toutes été élogieuses. Tout le monde attend donc la diffusion de la saison 3, dont le tournage a commencé en juillet. Cette fois, il y aura seulement huit épisodes, nous a-t-il dit.

Bientôt sur France 2 dans une série tournée dans l’arrière-pays niçois

Pour venir au festival de Télévision de Monte-Carlo, Narcisse Mame n’a pas eu un très long trajet à faire. Il était en tournage dans l’arrière-pays niçois, plus précisément à Utelle pour « Ouija », une série de six épisodes pour France 2 avec notamment Bruno Solo et Ophélia Kolb. « La série se passe dans les années 80 et montre la rencontre de Français et d’Allemands dans un petit village où il se passe des choses surnaturelles, bizarres. J’interprète le père Antoine, le prêtre de ce village. » Après la télé, on le verra au cinéma dans un film d’action où il tient le premier rôle. Après la série pour France 2 et avant le tournage de « Je te promets », il a ainsi enchaîné avec le nouveau film de Jonathan Bensimon. Un été donc bien rempli pour Narcisse, qui multiplie les projets et les rôles, aussi différents soient-ils.