L’estimation constitue une étape indispensable de la vente immobilière. Elle précède les visites, les négociations et même la publication de l’annonce. L’objectif étant de vendre le bien à sa juste valeur, le vendeur va pouvoir définir le prix auquel il cédera le bien.

Une étape indissociable de la vente d’un bien

Quand on est propriétaire d’un bien immobilier depuis plusieurs années et que l’on compte vendre ce dernier, on a tendance à facturer l’attachement sentimental que l’on ressent vis-à-vis celui-ci. Erreur couramment commise par les vendeurs, celle-ci est le principal frein à la finalisation des transactions. C’est pourquoi il est nécessaire de faire estimer le bien avant même de le proposer sur le marché.Le professionnel de l’immobilier sera votre meilleur interlocuteur pour cela negociateur immobilier . L’estimation interviendra ainsi avant la diffusion des annonces immobilières.

Le but est clair, c’est de fixer un prix juste, en accord avec les cours en vigueur sur le marché. Sans surévaluer ni sous-évaluer le bien, celui-ci ne restera pas longtemps sur les annonces.

Optimiser son projet de vente grâce à l’estimation immobilière

L’estimation doit être effectuée par des agents immobiliers locaux et il y a une raison à cela. À vrai dire, la valeur d’un bien est très variable suivant différents facteurs conditionnels. Emplacement, comportement et tendance du marché local, demande, etc. Un appartement TF3 sur Paris n’aura pas la même valeur qu’un appartement de la même catégorie à Bordeaux ou sur l’île de France.Pour profiter d’une vente rapide, il est important que le prix du bien soit en accord avec les tarifs locaux. Autrement, il risque de faire fuir les acquéreurs potentiels.

Grâce à une estimation effectuée en bonne et due forme, il devient plus facile de trouver un meilleur compromis entre le vendeur et l’acheteur.

Actualiser le prix selon le cours du marché

Les années peuvent changer la valeur d’un bien. On n’en parle pas souvent, mais la vente immobilière n’engendre pas forcément une plus-value. Dépendamment des fluctuations du marché, le risque de voir la chute du prix d’un bien par rapport à son prix d’achat n’est pas inexistant.Une fois de plus, l’estimation vous donnera la possibilité d’actualiser la valeur d’un votre immobilier. Selon l’état actuel, mais aussi les tendances immobilières actuelles, une éventuelle baisse à anticiper.

Estimation immobilière, une palette de critères à prendre en compte

Faire une estimation immobilière est une chose, réaliser une estimation objective en est une autre. Ce faisant, plusieurs points sont à prendre en considération. Cela concerne notamment les caractéristiques du bien en question. De toute évidence, un bien en parfait état sera plus cher qu’un autre qui nécessite encore d’importants travaux de réfection. Toutefois, le coût des travaux peut être inclus dans le prix convenu. Un acheteur potentiellement intéressé par le bien va sûrement s’attarder sur tous les dysfonctionnements lors de la visite. Cela est tout à fait compréhensible, car c’est un moyen de négocier encore plus le prix d’achat.

À noter également que la situation géographique est impactant. Les acheteurs ne manqueront pas de débourser quelques centaines d’euros en plus pour un bien proche des commodités.