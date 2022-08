Ici tout commence : rencontre avec Nicolas Anselmo

Chaque soir, des millions de téléspectateurs suivent sur TF1 les aventures des personnages d’ Ici tout commence. Parmi les couples de la série, celui formé par Greg et Elliot est, sans aucun doute, l’un des préférés du public. Mikaël Mittelstadt et Nicolas Anselmo, leurs interprètes, étaient de passage au Festival de Télévision de Monte-Carlo en juin dernier. Ils ont pu se rendre compte à quel point leur côte de popularité était élevée. Nous avons eu l’occasion d’interviewer Nicolas Anselmo, alias Elliot, ravi du succès de la série.

Pour Nicolas Anselmo, il ne faisait aucun doute qu’il formerait un couple avec Greg. « J’avoue que quand j’ai vu les séquences dans les vestiaires au début, j’ai pensé que ça pourrait marcher entre nos personnages. C’était évident pour moi mais ça ne m’appartenait pas. Je me suis dit qu’il y avait quelque chose à jouer » Effectivement, leur histoire d’amour suscite toujours beaucoup d’intérêt de la part du public. Il en a eu la preuve lors de la séance de dédicaces organisée par le festival.

En ce qui concerne l’évolution de son personnage dans la série, Nicolas Anselmo a plein d’idées sur le sujet et notamment sur sa vie sentimentale. « J’aimerais qu’Elliot ait une histoire, une relation avec une fille pour montrer qu’on peut très bien tomber amoureux d’une personne et non pas du genre. De la même façon, on montrerait qu’une fille peut tomber amoureuse d’une personne qui se maquille. » Il souhaiterait aussi que son personnage tourne davantage de scènes avec ses parents adoptifs, qui travaillent dans un cirque. Avis donc aux scénaristes !

Lorsque nous avons rencontré Mikaël Mittelstadt, il a reconnu qu’il aimait beaucoup improviser, parfois au grand dam de ses partenaires. Qu’en est-il de Nicolas Anselmo ? « Avant, j’étais le bon élève et je m’appliquais à bien gérer le texte mais maintenant, je le fais et je m’amuse ! ».

Pour de nombreux comédiens, les séries quotidiennes peuvent être un tremplin vers une carrière dans le cinéma par exemple. Nicolas ne serait pas contre. « Des films d’époque, du cinéma d’auteur…J’aimerais tout faire ». Il apprécie notamment les films de Gaspar Noé, Cédric Klapisch, Xavier Dolan…Des réalisateurs de talent avec lesquels on lui souhaite de tourner un jour.