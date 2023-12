L’assurance prêt immobilier : ne sous-estimez pas ses avantages méconnus

En matière d’investissement immobilier, il est fréquent de se focaliser sur les taux d’intérêt et les conditions de remboursement. Cependant, il ne faut pas négliger l’importance de l’assurance prêt immobilier et les garanties qu’elle propose. Bien plus qu’une simple protection en cas de décès, cette assurance peut renforcer votre sécurité financière en couvrant diverses situations telles que l’invalidité ou la perte d’emploi. Qu’est-ce que l’assurance emprunteur ? Comment fonctionne-t-elle et quelles sont les démarches à effectuer pour en bénéficier ?

Qu’est-ce que l’assurance emprunteur et comment fonctionne-t-elle ?

L’assurance emprunteur est une forme d’assurance associée à un crédit immobilier. Elle vise à couver les risques liés à l’incapacité de l’emprunteur à rembourser son prêt, notamment en cas de décès, d’invalidité ou de perte d’emploi. En souscrivant, cela vous permet de sécuriser votre achat avec une assurance prêt immobilier adaptée et vous protégez également vos proches contre les éventuelles difficultés financières causées par ces événements imprévus. Cette assurance fonctionne selon un principe de cotisation mensuelle qui varie en fonction du montant du capital emprunté, de la durée du prêt, de votre âge et de votre état de santé. Ces cotisations sont généralement incluses dans le montant des mensualités du crédit et sont versées conjointement au remboursement de celui-ci.

Quelles garanties sont incluses dans un contrat d’assurance emprunteur ?

En cas de décès de l’emprunteur, l’assureur rembourse à la banque le capital restant dû au moment du sinistre. Si vous êtes atteint d’une PTIA, c’est-à-dire si vous êtes dans l’impossibilité définitive d’exercer une activité professionnelle, la prise en charge peut également être totale ou partielle selon les termes du contrat. L’assurance prêt immobilier prend en charge tout ou partie des mensualités du crédit en cas d’accident ou de maladie qui entraînerait une limitation dans votre capacité à travailler de manière définitive (IPT) ou temporaire (IPP). Si vous souffrez d’une incapacité temporaire de travail, l’assurance emprunteur peut intervenir pour rembourser les échéances du prêt immobilier correspondant à la période d’arrêt, dans la limite d’un plafond prévu au contrat. En cas de perte d’emploi involontaire (licenciement), certaines assurances prêt immobilier proposent une garantie qui prend en charge les mensualités du crédit pendant une période déterminée et selon des conditions spécifiques.

Comment choisir son assurance emprunteur ?

Pour choisir une assurance emprunteur adaptée à votre situation et vos besoins, il est essentiel de comparer différentes offres du marché. Vous pouvez également consulter les avis d’autres emprunteurs, demander conseil auprès de votre banquier ou d’un courtier en assurance. Enfin, n’hésitez pas à étudier les conditions générales et particulières de chaque contrat et à poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre les garanties incluses ainsi que les exclusions éventuelles.

Démarches pour souscrire une assurance emprunteur

La souscription d’une assurance prêt immobilier est généralement réalisée en parallèle de la signature du crédit immobilier. Vous devrez ainsi :