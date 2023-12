Jouécabois – Des jeux et jouets en bois made in Bretagne

Jouécabois, est une marque française, qui depuis 2007, conçoit, fabrique et distribue des jeux et jouets en bois. Des jeux simples et indémodables, d’éveil et de construction, pour petits et grands, mais également des jeux d’extérieur, pour jouer en famille ou entre amis !

La marque française et bretonne, présente des jeux conçus durablement et éthiquement, accessibles à tous, accompagnant les enfants dans leur développement et leurs découvertes. La scierie familiale a réussi le pari de fabriquer des jouets et jeux en bois, alliant produit français et écologique, avec prix et sécurité.

Ainsi, Jouécabois propose des jeux indémodables, qui plaisent à tous, comme la planche à palais pour enfants. Un jeu simple, d’extérieur, mais qui peut aussi se jouer l’intérieur. Il est composé d’une planche à palet carrée de 50cm, de 12 palets en liège et d’un maitre en liège. Le jeu peut se jouer en individuel et jusqu’à quatre joueurs. Le jeu reste simple, il faut lancer les palets sur la planche, le plus proche possible du maitre. Une partie se joue en douze points.

Le jeu du palet breton se joue donc seul ou en équipe. Il faut tracer une ligne au sol et positionner la planche entre un et deux mètres de la ligne, selon l’âge des joueurs. Le premier joueur lance le maître, puis deux palets, sur la planche. Un autre joueur, de l’autre équipe lance également deux palets. La manche se poursuit ainsi, jusqu’à ce que tous les palets soient lancés. A la fin de la manche, les joueurs mesurent la position des palets, par rapport au maitre. Le plus proche du maitre remporte la manche !

Pour le jeu d’éveil et de construction, les célèbres planchettes en pin naturel, offrent une multitude de possibilités de s’amuser. En effet, les planchettes de pin, toutes de même taille, sont à retrouver en toile de jute ou en barils, de 80 à 400 pièces, selon le packaging. Un jeu indémodable, pour les enfants à partir de 3 ans, tant pour les filles que pour les garçons, qui vont s’amuser. Les planchettes servent à tout, à construire une tour, une maison, à faire des routes, des parkings, des tables, des remparts… Les enfants les plus imaginatifs pourront construire tout ce qu’ils veulent ! S’il y a besoin d’aide pour créer, des livres offrent des modèles à reproduire, pour inspirer et s’essayer.

Jouécabois est une marque française, de jeux et jouets en bois de qualité, qui présente et propose des produits sains, durables et écologiques. Des jeux et jouets, tant pour les filles que pour les garçons, indémodables, qui pourront se glisser au pied du sapin de Noël !

