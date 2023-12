La toupie voyageuse – Un jeu Buzzy Games et Blackrock Games

La toupie voyageuse est un jeu de société original, édité par Buzzy Games et distribué par Blackrock Games. Un jeu coopératif, d’adresse, qui se joue debout, autour d’une table, pour les enfants à partir de 6 ans, qui invite au voyage et à réaliser des missions.

La toupie voyageuse est un jeu coopératif original, qui se présente dans une boîte carrée colorée. Le jeu est pour un à quatre joueurs, à partir de 6 ans, pour des parties d’environ 20 minutes. Le coffret se compose d’une toupie, son lanceur et de pointes de rechange. Il y a aussi quatre plateaux double face, un livret de missions, avec stickers, et les règles du jeu. Il y a trois modes de jeu, un solo, avec vingt missions à remplir seul(e), un mode coopératif, pour jouer en famille ou entre amis, ainsi qu’un mode entraînement, pour s’entraîner tout simplement !

Le but du jeu est de remplir les missions, sans faire tomber la toupie, bien évidemment. Les missions sont évolutives, de plus en plus difficiles, avec, donc, des niveaux différents. Il va falloir passer la toupie de plateau en plateau, tout en validant des lieux, sur chacun d’entre eux. Pour les missions, il y a donc un niveau de difficulté, un nombre de lancer, pour la toupie, des mondes à traverser (les plateaux), et des cibles à toucher, en respectant un ordre.

La toupie est à lancer, sur chaque plateau, dans le cercle prévu à cet effet. Pour déplacer cette dernière, il faudra prendre le plateau dans les mains et incliner légèrement, pour avancer, tourner, reculer… Les plateaux possèdent des étages, il faudra donc sauter, parfois, permettant ainsi des difficultés supplémentaires ! Mais ce n’est pas tout, il faut aussi, quelquefois, retourner le plateau, pour faire sauter la toupie sur le verso ! Le livret présente les différentes missions et les stickers permettent d’indiquer ce qui a été validé ou pas.

Le jeu est plaisant, invitant à rester calme, à observer et à bouger tranquillement, pour pouvoir valider les missions. L’univers graphique et coloré reste fabuleux et agréable, proposant un véritable voyage. Calme et dextérité sont de mise pour ce jeu coopératif d’adresse, original et plutôt bien pensé, dans lequel il faudra aussi se synchroniser avec les partenaires.

La toupie voyageuse est un jeu coopératif original, qui propose de faire voyager une toupie à travers différents plateaux, représentant différents mondes. Un jeu d’adresse et de synchronisation, pour faire avancer la toupie, la laisser à un partenaire, mais aussi motivant, avec les différentes missions de niveaux progressifs à valider.

