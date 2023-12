L’écureuil et le trésor perdu – Éditions Gallimard Jeunesse

« L’écureuil et le trésor perdu » est un album poétique à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Coralie Bickford-Smith, les enfants vont se retrouver au cœur d’une nature paisible, au fil des saisons, et feront la connaissance d’un écureuil convaincu que chacune de ses trouvailles peuvent devenir des trésors.

« L’écureuil et le trésor perdu » – Une nature douce et accueillante

« L’écureuil et le trésor perdu » est une fable visuellement incroyable. La représentation de la nature est chaleureuse, attrayante également, au point que les enfants seront pressés de suivre ce petit écureuil. L’illustratrice/autrice a un style bien à elle, avec ce petit quelque chose de poétique, qui nous transporte instantanément. D’ailleurs, elle réussit à faire en sorte que notre regard s’attarde sur ses illustrations de façon à capter les détails qui s’y cachent, et ils sont nombreux.

« L’écureuil et le trésor perdu » – La douceur des mots

La narration est riche, les enfants auront le temps de se poser pour suivre cet écureuil en plein cœur de la nature, au fil des saisons. Et de le suivre dans ses aventures depuis sa première découverte, un gland solitaire au milieu des fougères. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’il décide de le cacher à l’abri des regards indiscrets ; jusqu’à ce qu’il se retrouve au cœur d’un terrain dépourvu d’arbres et qu’il entreprend de l’enterrer à cet endroit-là. Plus tard, avec l’arrivée des beaux jours, il retourne récupérer son trésor, mais il a disparu… Pensant que certains animaux aient pu s’en emparer, il se pose la question de savoir ou peuvent bien être les fruits qu’il a cachés. Il est loin de se douter qu’il a réussi à faire revivre la clairière…

« L’écureuil et le trésor perdu » est un album jeunesse magnifique. Un grand format que l’on peut lire lentement ou de façon passionnée. Les couleurs participent à rendre le tout harmonieux, en total accord avec cette nature que l’autrice réinvente avec douceur. Les enfants vont comprendre que chaque bonne action apporte sa part de bonheur, et qu’il est bon de se laisser surprendre par la vie.