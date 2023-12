Mon beau sapin de Noël – Le livre pop-up à offrir pour Noël !

S’il n’y avait qu’un album jeunesse à glisser sous le sapin de Noël, ce serait l’incroyable livre pop-up signé David A. Carter, publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont se laisser surprendre par la magie des arbres dansants et imaginaires, réalisés avec passion par le talentueux auteur américain.

Mon beau sapin de Noël – Un émerveillement !

Le livre pop-up « Mon beau sapin de Noël » est absolument magnifique. Il est la définition même de ce que devrait être la magie de Noël. Chaque page se déploie pour laisser place à de majestueux sapins réalisés d’une main de maître par le faiseur de pop-up, David A. Carter. Quel talent ! Il réussit à faire du livre un véritable objet de collection. Les enfants seront subjugués par ce qu’ils observent, la technique de réalisation, ces papiers qui prennent vie sous leurs yeux, rythmés par des couleurs vives et festives.

Les enfants seront ravis de découvrir le livre pop-up sous leur sapin de Noël. La première page est époustouflante avec ce sapin qui se déplie, du tronc jusqu’à l’étoile au sommet. Un sapin quelque peu fantaisiste que les enfants n’auraient pas imaginé voir vivre sous leurs yeux. Vient alors la délicatesse dans l’art d’imaginer et de créer un sapin plus traditionnel, tout de blanc vêtu, avec de magnifiques découpages. La page centrale du livre est de loin la plus surprenante. Les enfants vont découvrir un sapin décoré de boules de toutes les couleurs, avec de chaque côté deux volets à ouvrir ; et là, surprise, des minis sapins de Noël vont s’animer sous leurs yeux. L’auteur a également eu envie d’ajouter une touche de modernité en proposant un sapin artistique de toutes les couleurs.

Et pour terminer la série, un majestueux sapin se déploie, plus illuminé que jamais !

« Mon beau sapin de Noël » est une pépite visuelle. Les enfants vont en prendre plein les yeux, quant aux parents, ils ne se lasseront pas de parcourir le livre encore et encore.