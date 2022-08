La légende oubliée de Perceval, Livre 1

La légende oubliée de Perceval est une nouvelle série jeunesse, des éditions Vents d’ouest, qui débute avec ce premier livre, paru fin juin 2022. Une bande dessinée de Frédéric Brrémaud et Federico Bertolucci, qui invite ici à suivre le jeune Perceval qui espère devenir un jour chevalier, ainsi qu’une petite fée partie en mission.

Quelque part dans le sud de l’Angleterre, il y a des siècles de cela, deux petites fées tentent de ramener des baies, pour leur communauté. Mais les deux petits êtres ont peur de tomber sur une bête. L’une des fées explique que ce sera tant pis pour la bête, car elle lui fera goûter sa magie ! L’autre réplique que la magie n’existe presque plus. Elles sont trop affaiblies pour faire peur à un bourdon. La grande fée les a avertis. La première fée demande alors ce qu’elles doivent faire… En effet, si elles rentrent les mains vides, elles seront bonnes pour passer la nuit dehors ! L’autre fée, après réflexion, affirme que la première fée a raison, elles doivent remplir leurs sacs et filer ! Non loin de là, un hibou guette et s’envole. Son cri perçant alerte les deux petites fées…

La série de quatre livres, débute avec ce premier qui qui présente un récit captivant et intéressant, teintée de fantastique. La genèse du futur chevalier de la table ronde, Perceval, jeune enfant qui ne rêve que d’exploit et de devenir chevalier. Un petit garçon qui rêve d’aventures, et va quitter sa mère pour suivre d’étranges guerriers saxons éclaireurs. Sur son chemin, il va rencontrer une fée, qui doit elle aussi partir en mission, dans le nord du pays, pour ramener la magie. Les deux petits êtres courageux décident de faire route ensemble et vont devoir, à leur manière affronter différents dangers. La bande dessinée est plaisante à découvrir, pour les jeunes lecteurs, et moins jeunes, avec ce personnage emblématique, et le côté fantastique. La quête des deux héros est tout aussi captivante et intéressante à suivre, parsemé de moments drôles. Le dessin est superbe, le trait rond, doux, les personnages expressifs, l’ambiance, les couleurs et l’ensemble, très séduisants.

La légende oubliée de Perceval est une nouvelle série jeunesse, des éditions Vents d’ouest, qui débute avec ce premier tome, qui en comptera quatre. Un premier livre intéressant, captivant, qui promet une quête tout aussi plaisante qu’amusante et pleine de suspense, pour deux jeunes héros à découvrir.

