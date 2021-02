Jeux classiques pour les seniors pour entraîner le cerveau

La vieillesse est injuste. Non seulement notre corps vieillit et devient moins capable de faire les choses qu’il pouvait faire facilement auparavant, mais notre esprit peut aussi diminuer.

En vieillissant, il se peut que vous deveniez un peu plus distrait, ou que vous continuiez à égarer des choses. Si des oublis fréquents ou de graves pertes de mémoire peuvent être un signe de la maladie d’Alzheimer, certains oublis font partie du processus normal de vieillissement. Bien qu’il ne soit pas possible de la prévenir, il y a des choses que vous pouvez faire pour ralentir le processus de vieillissement de votre cerveau.

Cependant, n’oubliez pas que votre cerveau est aussi un muscle. Et si vous ne l’utilisez pas, vous le perdez.

De nombreuses études ont montré que garder votre cerveau flexible et agile peut potentiellement le maintenir en meilleure santé plus longtemps. Tout comme faire travailler vos muscles, exercer votre cerveau peut vous être bénéfique pendant longtemps. Par exemple en résolvant des jeux de réflexion et des énigmes, vous travaillez votre cerveau et réduisez votre âge cérébral.

Donnez à votre esprit un entraînement quotidien en effectuant des exercices cérébraux pour seniors. Nous vous présentons ci-dessous trois jeux de réflexion pour les personnes âgées que vous pouvez faire seul, sur votre ordinateur ou avec un proche :

Jeux d’échecs

Connu sous le nom de “jeu des rois”, ce jeu de plateau à deux personnes fait appel à la stratégie, à la concentration et à la mémoire. On pense qu’il est apparu en Inde vers le 7e siècle. Des millions de personnes dans le monde jouent aux échecs, ce qui en fait un excellent moyen de se faire des amis et de socialiser.

Les seniors utilisent les deux côtés de leur cerveau pour élaborer des stratégies aux échecs et s’engagent dans une réflexion et une analyse critiques. La mémoire à court et à long terme se construit. En fait, les joueurs d’échecs ressentent une stimulation de toutes les parties de leur cerveau. Les échecs peuvent être joués en ligne aussi.

Puzzles

Si vous cherchez des exercices cérébraux pour les personnes âgées, vous avez peut-être déjà un tas de puzzles à votre disposition. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez les acheter à bas prix dans le magasin le plus proche de vous.

Ainsi, les seniors peuvent jouer des puzzles en ligne. En assemblant un puzzle sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, les seniors améliorent leur fonctionnement cognitif, et leur mémoire à l’aide de leur perception et leur reconnaissance visuelles lorsqu’elles assemblent les pièces du puzzle. En fait, les deux côtés du cerveau font de l’exercice.

Solitaire

La meilleure liste de jeux pour les seniors serait incomplète sans mentionner le Solitaire.

Les personnes âgées qui jouent au Solitaire entraînent leur cerveau à reconnaître des schémas. Ainsi, les souvenirs des joueurs plus âgés sont mis à l’épreuve.

Vous pouvez jouer spider solitaire gratuit en ligne. Il consiste à se frayer lentement un chemin à travers un jeu de cartes pour placer chacune d’entre elles selon un modèle spécifique. C’est peut-être le jeu de cartes le plus populaire de la planète, entraîne votre cerveau à remarquer des schémas et entraîne votre mémoire.