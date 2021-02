5 entreprises ad-tech font des vagues en dehors des États-Unis

La publicité moderne est née aux États-Unis. Mais il se passe beaucoup de choses dans l’espace numérique dans le reste du monde. Voici un aperçu de 5 pionniers de l’ad-tech non américains.

Kenshoo basé en Israël

Le tableau de bord de Kenshoo, basé à Tel Aviv, permet aux annonceurs de gérer et de comprendre toutes leurs campagnes de marketing en ligne sociales, de recherche et locales – à partir d’un seul endroit. Plus récemment, le pionnier de l’ad-tech s’est étendu à l’espace publicitaire prédictif en lançant pour la première fois une solution qui intègre l’activité de recherche à la publicité Facebook. Les 450 clients de Kenshoo comprennent des agences de publicité, Facebook, eBay, Sears, Walgreens et bien d’autres. Il a fait un lever de fond d’environ 50 millions de dollars à ce jour, mais pourrait flotter l’année prochaine dans un mouvement qui pourrait valoriser l’entreprise à environ 750 millions de dollars.

Critéo basé en France

Il est Français. Le pionnier de l’ad-tech a été fondé en 2005 et était très tôt dans le domaine du re-ciblage. En d’autres termes, sa technologie permet aux sites de commerce électronique en ligne de diffuser des publicités personnalisées aux clients qui ont quitté leur site Web via des bannières dynamiques générées en temps réel pour chaque individu. Son introduction en bourse en 2013 a remporté un franc succès en levant environ 220 millions de dollars au prix initial de 31 dollars. La course a été difficile depuis, bien que les actions se soient stabilisées ces derniers temps.

Kiosked basé en Finlande

La société finlandaise Kiosked a développé un canal qui relie les publicités au contenu de l’éditeur lui-même. Ainsi, lorsqu’un consommateur lit un article sur, par exemple, la course à pied, il peut cliquer sur le texte ou l’image et recevoir une annonce pour des chaussures de course. L’annonce n’apparaîtra pas dans les espaces réservés de bannière traditionnelles, mais dans et autour du contenu lui-même. Ce sera beaucoup plus visible. Les marques semblent aimer l’idée. Kiosked a été fondé en 2010 et travaille actuellement avec 10 000 clients dont Nike, Asos, Zalando et eBay.

Uullu basé au Maroc

Il y a cette chose étrange à propos d’Uullu. Ça fait de l’argent. C’est vrai, la société marocaine qui était au départ un moteur de recherche a décidé de transformer son business-modèle pour se spécialiser dans la publicité interactive. La start-up n’a jamais fait des levés de fonds parce qu’elle a été rentable depuis son lancement. L’entreprise est en concurrence dans le secteur de la publicité interactive avec des sociétés de technologie de pointe.

Sociomantic basé en Allemagne

Sociomantic a son siège à Berlin et fournit une plate-forme d’enchères en temps réel destinée aux acheteurs d’annonces. Elle emploie plus de 200 personnes dans 17 bureaux et a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars en 2013. L’entreprise a été rachetée par la société de “science client” Dunnhumby en 2014 afin de “combiner des informations sur les préférences d’achat de 400 millions de consommateurs avec le temps réel données de plus de 700 millions de consommateurs en ligne“.