Rlon Paris , marque de vêtements mixte à l’ identité forte

RLON est une marque française à l’ identité forte. C’est un concept, un état d’esprit. Quand vous portez les pièces, vous ne portez pas un simple vêtement. Vous portez un message. « Quel message? » , demanderez-vous. Un message qui s’adresse à tous : la force de persuasion, l’affirmation de soi.

RLON mêle esthétique et mystère. A travers les masques orignaux, conceptualisés de façon créer un rendu unique, le regard impose le caractère. Le caractère d’une femme, mais aussi de l’homme qui l’a met en avant.

En effet, RL’ON vous accompagnera dans vos déplacements de tous les jours ou pour des occasions plus particulières.RL’ON est une marque de vêtements mixte. Sa première collection est basée sur une imagerie mystérieuse et se décline en plusieurs modèles de femmes portant une cagoule. Un concept qui donne une identité forte à la marque française, créée à Paris, RLON propose des pièces basiques de la mode urbaine, comme des sweats à capuches, des t-shirts, des robes t-shirts ou encore des crop tops.

Des pièces originales visuellement qui permettent d’allier tenue de tous les jours avec une touche de folie, tendance et « fashion » .Tous les articles sont disponibles sur le site de vente en ligne de la marque qui tend à se développer à l’international. En effet, les créateurs ont déjà pu offrir leurs produits à des personnalités d’outre manche ou d’outre Atlantique ( Afro B, Dosseh, Coach personnel des Kardashian et de Kanye West, styliste de Beyoncé, Jeezy). De paris à Los Angeles, en passant par Londres, Rl’on installe son image et son nom.

La marque se veut eco responsable avec des produits composés entre autres de matières recyclées ou de coton bio organique. Une manière de s’engager dans les combats cruciaux de notre époque. Les images présentées sur les vêtements sont le résultat d’une recherche artistique et de séances en studio photo. Il y’a un message pour chaque masque, chaque cagoule. La cagoule noire du modèle « smoke » représente par exemple le côté controversé et glamour, la force de la femme. Le masque fleur, quand à lui, renvoie plus de douceur et de couleurs.

Chacun peut se retrouver dans un des différentes modèles, selon un trait de personnalité ou juste une humeur. Le site de vente en ligne propose des délais de livraisons rapides, dans le monde entier, avec possibilité d’échange ou de remboursement. En 2021, Rl’on compte se développer sur la toile mais aussi s’affirmer lors de défilés, de show rooms dans les grandes villes européennes, asiatiques ou américaines (Des que la situation sanitaire le permettra). De nouveaux modèles sont déjà en préparation.