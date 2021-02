La bible perdue D’igor Bergler : le thriller qui vous envoie sur les traces de Vlad l’Empaleur

Si vous êtes un grand amateur de thriller, vous ne pouvez pas passer à côté de la Bible Perdue d’Igor Bergler paru aux éditions Fleuve noir. Vous surferez alors sur les traces de Vlad l’Empaleur alias Dracula !

En pleine conférence à l’hôtel Central Park, Charles Baker, un éminent professeur de l’université de Princeton, est interrompu par la police roumaine. Charles Baker pense à une méprise puisqu’il semble lié à une enquête d’une petite ville de Transylvanie. Certes, il avait écrit des livres en lien avec cette région pour un colloque d’histoire médiéval mais il ne comprenait pas pourquoi on avait besoin de lui.

Partez sur les traces de Vlad l’Empaleur

Mais une fois parvenu sur la scène du crime, Charles Baker se retrouve face à trois cadavres auxquels il manque les yeux, les oreilles, la langue. Il comprend tout de suite la mise en garde : ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Pourtant, malgré l’horreur de la scène, ce crime attise sa curiosité. Il finit par comprendre que ce premier crime serait en lien avec la Bible perdue de Gutenberg et un étrange sabre qui appartenait jadis à Vlad l’empaleur et à son grand père. Baker va donc poursuivre ses recherches au côté de Christa, enquêtrice à Interpol. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu … Car il n’est pas le seul à vouloir s’emparer de la relique ! Une étrange organisation le surveille dans l’ombre et tente à tout prix de l’arrêter. Arrivera-t-il à retrouver cette fameuse Bible avant que le monde ne sombre ?

Un thriller envoutant

Dans la Bible Perdue, il y a un petit air à la Dan Brown. Les énigmes, la relique à trouver, des faits historiques, une histoire ambigue entre les personnages. Tout y est. On est alors plus sur un thriller historique à vue du nombre impressionnants de passages sur l’histoire de Dracula (Vlad l’Empaleur). Certes, ils sont forts intéressants mais il faudra avouer qu’il faut s’accrocher pour ne pas décrocher de l’histoire initiale (un peu d’attention m’enfin!). On adore cependant les différents rebondissements qui font que l’on veut quand même dévorer le livre.

Qui de Charles Baker ou de l’organisation secrète trouvera la Bible Perdue ? Plongez dans le roman d’Igor Bergler paru aux éditions Fleuve noir pour trouver la réponse !

Igor Bergler est un écrivain et producteur roumain. La Bible Perdue a connu un succès phénoménal avec plus de 150 000 exemplaires vendue et est devenu un best seller international dans plusieurs pays.