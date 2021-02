Comment recruter Plusieurs Magiciens Pour Un Événement ?

Parfois, je reçois un appel d’une organisation ou d’une agence de divertissement et ils souhaitent embaucher plusieurs magiciens. La plupart du temps, ils demandent une offre au magicien de la ville et finissent par faire eux-mêmes toutes les courses qu’il faut. Beaucoup de travail! J’aime cette situation car je sais que je peux aider mes clients. Voici ce que j’ai fait et mes conseils pour eux.

Allez à la recherche de magiciens qui se complètent

Chaque artiste est unique, ce qui est très important. Vous ne voulez pas qu’ils exécutent le même style de magie. Choisissez une personne intéressante, une personne sérieuse, un peu “décalée”. Vous pouvez choisir un magicien, un magicien comédien et un mentaliste. Chaque scène apporterait des choses uniques et intéressantes, et le public serait ravi par l’excitation soudaine.

Soyez réaliste pour ce qui est des tours de magie

Le public aime les spectacles d’hallucinations. Les pratiques classiques telles que l’embauche d’un bel assistant ou la division en deux du PDG sont toujours populaires. Mais rappelez-vous, les hallucinations sont toujours plus chères que les autres types de magie. C’est parce que le coût du magicien est plus élevé. Un magicien typique a besoin de:

Une grande scène

3-5 assistants sur scène et en dehors de scène

Accessoires et temps de répétition

Lumière, son plus spécifique

Trouver des références

Même si vous recherchez juste la magie de l’heure du cocktail, la qualité des magiciens «professionnels» que vous trouverez est très élevée. Certains ont remporté d’importants prix internationaux, tandis que d’autres viennent de commencer. Si vous trouvez un numéro que vous aimez vraiment, demandez à l’artiste de recommander à d’autres de travailler avec eux. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous offrir un divertissement fantastique.

Lorsque mon client souhaite réserver plusieurs magiciens, il n’a besoin de m’appeler qu’une seule fois. Je ferai tout, je m’informerai, je négocierai les prix et je veillerai à ce que le spectacle soit diversifié. En tant que l’un des meilleurs magiciens de Suisse, je connais presque tout le monde dans le monde magique. C’est toujours une bonne idée de travailler avec des personnes qui connaissent les meilleurs talents et comprennent votre type d’activité. Cependant, si vous souhaitez le faire vous-même, je vous suggère de regarder la vidéo de démonstration avant d’embaucher quelqu’un. La magie est un art visuel et la vidéo est le meilleur moyen de découvrir ce que vous obtenez. Embaucher un magicien sans regarder des séquences vidéo, c’est comme acheter une voiture sans essai routier. Je n’embaucherais jamais un magicien sans avoir d’abord regardé la vidéo. Peut-être que vous voulez une personne intéressante. Peut-être que vous voulez une personne sérieuse. La vidéo est un excellent outil … utilisez-la.

Aussi, l’offre peut alléchante … mais ne perdez pas de temps. Contactez uniquement vos 4 ou 5 magiciens préférés. Cela vous fournira une bonne sélection de prix et de styles sans confusion. Faites les choses simples!

Tenez compte de la géographie

Si vous voulez chercher par vous-même, Ajoutez votre ville dans la barre de recherche pour trouver un magicien local. Si vous pouvez vous permettre des frais plus élevés (plus les billets d’avion et les hôtels), les recherches non locales peuvent vous aider à réserver des magiciens dans tout le pays. Les meilleurs magiciens ont tendance à vivre près de Genève et Zurich.

En conclusion, Retrouvez-moi sur mon site web et dites-moi ce que vous pensez de cet article. J’espère que cela vous aidera, et j’espère avoir de vos nouvelles! Si vous avez besoin de plus d’un magicien pour l’organisation d’un événement, veuillez me contacter immédiatement. J’ai des relations avec des artistes incroyables à travers la Suisse. Bonne chance!