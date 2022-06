La clé du sang de Ruth Ware, un thriller palpitant

Le nouveau thriller “La clé du Sang” de Ruth Ware (les cinq mensonges, la disparue de la cabine n°10 …) aux éditions Fleuve Noir vient de sortir et autant vous dire que ce livre vous glacera le sang.

La Clé du Sang, un roman plein de suspens.

Rowan Caine est une jeune femme de 30 ans qui travaille à Little Nippers, une crèche en plein Londres. Un jour, las de son travail elle se met à regarder les petites annonces et elle tombe sur l’offre idéale : un couple de riches architectes habitant en Ecosse cherche une nurse pour leur 4 filles avec à la clé un salaire plus que généreux. L’offre est alléchante et Rowan décide de postuler avec la ferme intention d’être prise.

Tout semblait parfait à Hearterbrae mais quelque chose clochait … Etait-ce les caméras omniprésentes, l’attitude dénigrantes et détestables des enfants ou alors tout ce qui entourait la somptueuse demeure ? Ce qui est certain c’est qu’Heatherbrae cache un terrible secret… En tout cas, malgré cela, Rowan est bien décidée à s’accrocher à son rêve de rester plus longtemps que les autres nurses jusqu’à présent. C’est sûr, elle va y arriver … Pourtant un drame va venir chambouler toute sa vie l’entrainant dans une spirale infernale …

Le nouveau roman de Ruth Ware est une petite pépite. Lorsqu’on ouvre le livre ce n’est que pour le terminer rapidement. On se prend d’affection pour Rowan qui a pris la plume pour raconter son histoire, pas celle que vous auriez pu lire dans les journaux qui l’accuse d’une horrible chose. Non, Rowan veut raconter SA vérité car son précédent avocat n’a pas su l’écouter et elle ne va omettre aucuns détails pour convaincre M. Wrexham, un avocat réputé et fortement conseillé par ses compagnes de cellule … Oui, c’est sûr, il va la représenter et il va la faire sortir de ce cauchemar … C’est certain. Mais arrivera-t-elle à le convaincre et à sortir de ce cauchemar ?