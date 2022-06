Enseignement supérieur et digitalisation : incontournable

Une université sur deux propose désormais des cours en ligne – plus de 100 millions de personnes dans le monde les utilisent chaque jour . Ce nombre ne cesse de croître, et le fossé entre la génération numérique et les apprenants traditionnels ne cesse de se creuser .

L’essor de l’apprentissage en ligne est lié à la diffusion des médias sociaux et à l’essor des appareils mobiles, qui ont permis d’accéder instantanément aux informations et aux connaissances , même dans les pays en développement où les taux de pénétration de l’internet sont encore faibles (le pourcentage d’utilisateurs ayant accès à l’internet n’est que de 31 % en Afrique subsaharienne).

En outre, la croissance des solutions d’apprentissage en ligne comme ent hdf a également été stimulée par une augmentation de la demande de formation de qualité en tout lieu et à tout moment . Il n’y a aucun doute : cette tendance va se poursuivre et s’accélérer.

Digitalisation de l’enseignement supérieur : une concurrence rude

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage dans l’enseignement supérieur n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie et, à ce titre, elle devrait encore s’étendre au cours des cinq prochaines années (Schmidt et al., ). L’adoption d’approches de l’enseignement et de l’apprentissage basées sur les TIC présente de nombreux avantages (par exemple, une efficacité, une flexibilité et une évolutivité accrues).

De plus, ces approches ont le potentiel d’améliorer l’engagement, la satisfaction et la rétention des étudiants (Alvarez et Martin, ; Albarracin et al., ). L’essor du eLearning dans les universités a conduit à une expansion des activités éducatives en ligne (Andersen et al., ) qui a entraîné l’émergence de nouveaux concepts tels que l’apprentissage “numérique” ou “en ligne” (Kirkpatrick et al., ; Anderson et al., ).

Actuellement, il existe de nombreuses études sur l’adoption du eLearning dans les universités du monde entier. Des outils comme melanie2web ou mon mbn (mon bureau numérique) ont vu le jour dans le but d’être connecter entre les parents et les enseignants.

La digitalisation des documents, rôle clé de l’expérience étudiante

Les établissements d’enseignement ont toujours mis l’accent sur la numérisation des documents, mais la vitesse à laquelle la technologie a progressé ces dernières années nous permet de prendre une nouvelle fois de l’avance et de commencer à planifier notre transition vers un modèle exclusivement en ligne dès maintenant plutôt que plus tard, lorsqu’il sera peut-être trop tard pour apporter des changements significatifs à nos processus, produits et services afin de rester compétitifs dans ce nouvel environnement de marché où le logiciel joue un rôle beaucoup plus important que le matériel (1).

Que pouvons-nous donc faire aujourd’hui pour nous préparer à l’avenir ? Il y a trois domaines clés dans lesquels les universités doivent réfléchir à la manière dont elles vont gérer leurs flux de documents :

La création de contenu éducatif – Existera-t-il encore ? A quoi doit-elle ressembler ? Qui est responsable de sa production ? Quelles sont les compétences nécessaires ? Pouvez-vous l’externaliser ?

Gestion des documents – Comment collectez-vous et stockez-vous vos documents ? Les archivez vous ? Conservez-vous un historique des versions ? Est-ce important ? Faut-il l’automatiser ?

Transformation – Comment pouvez-vous transformer votre flux de travail actuel en quelque chose qui soit mieux adapté à un environnement en ligne ?