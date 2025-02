La couverture – Ed. Seuil jeunesse

La couverture est un album amusant, de Marie Dorléans, paru aux éditions Seuil jeunesse, en septembre 2024. Une histoire tendre et drôle, qui propose de suivre Tomi, un jeune garçon qui a peur de tout. Il trouvera refuge au creux d’une grande couverture…

Tomi est un jeune garçon qui a peur de tout. Il a peur du vent qui pourrait l’emporter et de la pluie qui pourrait l’engloutir. Il a peur des lacs, des mers et des océans, de toutes les eaux sombres et profondes. Tomi a peur du noir qui pourrait l’avaler. Tomi a aussi peur des cris, des rires trop forts, des bruits inhabituels, de tout ce qu’il pourrait confondre avec une alarme. Il a peur des chats, des chiens, des écureuils, des oiseaux, des fourmis et libellules, et de tant d’autres animaux, car ils sont imprévisibles. Tomi a également peur de l’imprévu, il imagine toujours le pire.

L’album jeunesse explore la peur, ce sentiment universel que chaque enfant peut comprendre. À travers l’histoire de Tomi, un enfant craintif, le livre offre une réflexion subtile sur la manière dont les objets du quotidien, comme une simple couverture, peuvent devenir des refuges rassurants. La couverture, ici, se transforme en un véritable bouclier contre les inquiétudes, symbolisant la protection et l’armure contre les angoisses. L’autrice réussit à mêler tendresse et humour dans un récit où les situations absurdes et décalées apportent une touche de légèreté. Les illustrations, chaleureuses et poétiques, aux traits fins et ronds, renforcent le message tout en créant une ambiance réconfortante. L’album incite à l’introspection et à la confrontation de ses peurs. Il montre qu’il est possible de se libérer de ses angoisses pour grandir.

La couverture est un album jeunesse intéressant et amusant, des éditions Seuil jeunesse. Une histoire drôle, décalée et touchante, qui invite à suivre Tomi. Un jeune garçon craintif, qui va se libérer, petit à petit, de ses peurs et vivre pleinement et embrasser la vie !

L’album jeunesse est à retrouver sur Amazon