Le petit livre Le créole de la Martinique dans votre poche vient compléter la collection Les mini Larousse, depuis mars 2022. Un petit compagnon qui aidera à acquérir ou réviser l’essentiel du vocabulaire créole de la Martinique et qui pourra tenir facilement dans un sac ou une poche !

Le petit livre, très pratique, débute avec sommaire assez complet, présentant vingt-deux thèmes. De la présentation aux fêtes et traditions, en passant par le travail, la maison, la météo, l’habillement et bien d’autres choses encore, le petit ouvrage propose aussi de commencer par des expressions incontournables. En effet, dans le langage familier, il y a des expressions utilisées au quotidien, qu’il faut connaître, pour pouvoir les comprendre et se faire comprendre. Des mots basiques mais indispensables, pour saluer, remercier, et simplement échanger et se mettre d’accord. Ensuite vient le premier chapitre, avec les mots pour se présenter, entre le prénom, l’âge, l’adresse, mais aussi le sexe, la situation familiale…

Le petit livre est bien découpé offrant l’essentiel, et peut-être même un peu plus, pour découvrir et retenir les mots du créole martiniquais. Le mini ouvrage est très pratique, facile à prendre en main, mais aussi simple à transporter, avec ce tout petit format. Il y a 2 000 mots et expressions à découvrir, classés selon des thématiques, afin de s’y retrouver facilement. Des thèmes qui touchent à la vie de tous les jours, pour pouvoir se débrouiller un minium et se faire comprendre. Des planches illustrées viennent compléter le petit livre, permettant de mieux mémoriser certains mots. Un lexique français-créole est à retrouver à la fin de l’ouvrage.

Le créole de la Martinique dans votre poche est un adorable et pratique petit livre, des éditions Larousse. Un mini ouvrage, facile à transporter, qui va vite devenir un compagnon incontournable pour acquérir, retenir et réviser les mots les plus essentiels du créole martiniquais.

Le créole de la Martinique Mini Larousse