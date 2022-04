Cosaques – Le hussard ailé

Le hussard ailé est le premier tome de la nouvelle série, des éditions Le Lombard, intitulée Cosaques. Une bande dessinée de Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat et Yoann Guillo, parue en mars 2022, qui présente un récit d’aventures, sous couvert historique.

Un soldat retire son casque. Il le fait tomber à ses pieds. Son arme est plantée dans la neige. L’homme reste là, inerte, il regarde le champ de bataille, les morts, les cadavres les uns sur les autres, ces centaines de personnes ayant perdu la vie… Derrière lui, un homme vient interrompre ce silence, en l’appelant. Karlis écoute son capitaine qui lui demande de rejoindre son escadron. En effet, ils s’apprêtent à partir puisque les Russes sont finis et le Roi a une nouvelle mission pour eux. Puis, le capitaine poursuit son discours. Il tenant à dire au jeune soldat que pour un novice, il s’est bien battu. Il est digne d’être un hussard. La capitaine semble particulièrement fier de lui… Pourtant, Karlis bouge à peine, il ne répond pas au capitaine et reste devant ces morts, cette étendue de sang. Le visage du jeune homme n’exprime rien, le soldat est désemparé.

Mais il va choisir de fuir la guerre et déserter. Poursuivi pendant deux jours par son capitaine et quelques-uns de ses anciens compagnons, il va réussir, par la ruse à s’en défaire. Pendant ces deux jours, deux étranges personnages vont l’observer, puis l’inviter à rejoindre les Cosaques. Le jeune homme les suit et découvre une curieuse société. Le récit est intéressant, s’appuyant sur des faits historiques et invitant à découvrir un peuple, à la fois pirate et cow-boy. Karlis, le héros, débute à peine son voyage, dans cette bande dessinée bien rythmée et plaisante à découvrir, promettant une suite tout aussi musclée et vaillante. Les différents personnages se mettent en place et se révèlent, petit à petit, avec le héros, mais aussi Sachko, un vieil homme et Zahra, une étrange femme. Le dessin est dynamique, avec un trait puissant, vif, offrant de belles planches à découvrir et de fabuleuses scènes d’action.

