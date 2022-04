Perla est une nouvelle héroïne de Susie Morgenstern et Charlotte Roederer, à retrouver dans trois titres, aux éditions Nathan. Perla casse des œufs est l’un de ces albums, paru en mars 2022, qui présente une histoire pour faire sourire et aide à grandir et s’épanouir.

Ce n’est pas facile d’être petite et de ne pas pouvoir tout faire soi-même. La petite Perla aimerait bien grandir plus vite, pour réaliser tout ce qu’elle aime. Par exemple, on ne lui laisse pas passer l’aspirateur, alors que cela a l’air plutôt facile ! Elle se demande pourquoi ses parents ont aussi peur… Perla aimerait simplement se rendre utile. Plus que toute autre chose, la petite fille voudrait casser des œufs. Elle trouve cela drôle, quand ça explose. Maman lui explique qu’il faut être patiente, et qu’elle pourra essayer d’ici peu. Mais Perla n’en peut plus d’attendre, elle se glisse dans la cuisine…

La lecture est plaisante, avec cette petite héroïne pétillante, tendre et espiègle à la fois. Le texte est fait de rime, pour offrir un rythme plaisant, comme une comptine, que les jeunes lecteurs, au fur et à mesure des lectures, pourraient finir par réciter, ou du moins terminer les phrases. Le récit est doux, amusant, invitant à bien grandir et à s’épanouir autour des évènements du quotidien, ici à travers le fait de vouloir faire la cuisine. Des moments de partage et de découvertes, pour grandir tendrement avec ses parents. L’album est plein de bonheur humeur, avec cette héroïne amusante et attachante, déterminée et espiègle. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fin et fluide. La mise en couleur est également douce, avec quelques notes pétillantes et vives.

Perla casse des œufs est un album de la nouvelle héroïne des éditions Nathan, qui présente une histoire plaisante et douce. Un album entraînant, de par la lecture, mais aussi par la petite héroïne espiègle et attachante, qui souhaite tout simplement grandir et découvrir…

La collection Perla des éditions Nathan