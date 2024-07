Le manège magique – Ed. L’école des loisirs

Le manège magique est un album à la découpe originale, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs, paru en juin 2024. Un ouvrage de Jeanne Boyer, qui transporte les jeunes lecteurs, dans un curieux voyage, au travers un manège magique…

Miko, le chat, est monté dans le manège. Il a choisi le superbe avion rouge. Alors il s’imagine voler super haut, survolant les dunes… Puis, dans le carrousel, Miko monte sur le guépard, en le saluant. Il lui demande de l’emmener à la mer, car il fait chaud dans le désert ! Voilà donc bientôt le chat sur le dos d’un dauphin. Tous les deux sautent dans les vagues en souriant. Cela semble très rafraichissant et rigolo ! Et hop ! Le chat va faire un tour à moto, pour sécher ses moustaches. Il est fier, sur la bécane bleue…

Le livre est original, de par sa forme avant tout. En effet, il se présente comme un manège, avec un lien en satin à nouer, lorsqu’on le ferme et lorsqu’on l’ouvre. Un livre-objet très joli et coloré, qui invite les jeunes lecteurs à suivre Miko, un chat noir, dans ce fabuleux carrousel. Tout d’abord, Miko prend place dans un avion et s’imagine voler au-dessus des dunes, avant de retrouver un guépard. Ainsi de suite, suivant ce qu’il choisit dans le manège, son imagination prend le dessus, pour vivre de drôles d’aventures. La fête foraine, le jeu et l’imaginaire sont au cœur de ce bel album. Le texte reste simple et efficace, proposant aussi, comme un imagier d’associer un nom à une image. La découverte est fabuleuse et donne envie, aussi, de s’inventer des voyages incroyables, à bord d’un seul et même manège, qui offre tant de possibilités !

Le manège magique est un album jeunesse curieux, de la collection Loulou & Cie, des éditions L’école des loisirs. Un livre à la découpe particulière, permettant ainsi d’avoir un joli manège coloré, et suggérant une drôle d’aventure en suivant Miko le chat…