Le rêve du Tchernobog – Ed. Dargaud

Le rêve du Tchernobog est un récit complet, de Melody, paru aux éditions Dargaud, ce mois de janvier 2025. Une véritable épopée qui s’inscrit dans la grande tradition des contes russes et des légendes slaves, offrant une aventure initiatique émouvante, teintée de fantastique.

Un homme se laisse tomber dans l’eau. Pour lui, la boucle est bouclée, il va mourir avec Nikita, au fond de ce lac qui les a vus naître. Leurs destins resteront liés. Pourtant, il a lutté contre cette fatalité. Désormais, il l’accepte et il semblerait qu’il n’a pas le choix. A travers la glace, il aperçoit Nadya qui semble l’appeler. Il est désolé pour la petite fille, il sent ses forces l’abandonner. Il sourit et pense que tous les deux, ils étaient un peu une famille… L’homme la remercie de lui avoir fait vivre cette expérience. Il est sûr qu’elle retrouvera une famille. Il ne veut pas qu’elle s’inquiète car il pense que ni la glace, ni la mort ne pourront détruire ce lien si fort entre eux. Leur histoire commence bien avant cet événement. Un temps bien sombre, un temps de guerre, où les hommes avaient oublié les dieux.

Le récit très dense, avec près de 330 pages, offre une aventure fantastique incroyable et touchante, à découvrir. Alors qu’il est sur le point de mourir, en s’enfonçant dans l’eau glacée d’un lac, Yuri revient sur son histoire. Il est un anarchiste cosaque qui se bat pour l’émancipation sociale et le bonheur universel. Il se voit bientôt envoyé en mission par son ami d’enfance Nikita. Mais les deux hommes ne semblent plus aussi liés que lorsqu’ils étaient enfants. Leurs chemins vont diverger, entre rancœurs, jalousies et convictions politiques. La bande dessinée présente une aventure incroyable, violente et fantastique. Inspirée d’une légende, elle offre une épique quête, un combat entre le mal et le bien, porté par des personnages rapidement attachants. Sur fond de tragédie historique, deux personnages se révèlent l’un à l’autre, à travers un voyage plein de danger. Le dessin est plaisant, plutôt rond et expressif.

