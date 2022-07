L’enveloppe à soucis – Ed. Langue au chat

L’enveloppe à soucis est un bel album, de Sophie Adriansen et Leila Brient, paru aux éditions Langue au chat, en mai 2022. Une histoire poétique, avec une approche douce et ludique, pour aborder les soucis rencontrés dans la journée, qui chagrinent un peu les enfants à l’heure du coucher.

Pendant la journée, les parents et les enfants vivent des aventures chacun de leur côté. Lorsque vient le soir, le moment de les partager arrive ! Dans une maison, un papa explique à son enfant qu’il est l’heure d’aller se coucher. L’enfant affirme, également, qu’il est l’heure de se raconter leur journée. Le père demande alors comment s’est passée la journée, depuis le matin, à son marcassin. Le petit garçon, l’air triste, déclare que ce n’était pas un jour rigolo. Il n’a pas pu faire de vélo dans la cour, car la maîtresse a dit que c’était chacun son tour.

A l’heure du coucher, le papa et son enfant partagent leurs petites aventures quotidiennes, surtout les moments moins plaisants. Les deux personnages expliquent donc ce qui ne s’est pas bien passé, et qui les tracassent, le soir, au moment d’aller au lit. De peur de ne pas trouver le sommeil, le papa discute, échange, et trouve une solution pour mettre de côté ces soucis. Le texte est doux, captivant et vivant, avec ce réel échange, ce moment de tendresse et de complicité, entre un parent et son enfant. Un instant de réconfort poétique, avec des phrases qui riment, de temps à autre, offrant une belle dynamique de lecture. La thématique des petits soucis à partager, pour trouver du réconfort et du soutien est importante, pour les jeunes lecteurs, tout comme l’approche douce et ludique du récit. A la fin de l’ouvrage, une enveloppe propose aux enfants de déposer, à leur tour, leurs soucis, afin de pouvoir passer une bonne nuit. Le dessin est tendre, rond et expressif, avec un trait fin et délicat, il offre un univers doux et coloré.

L’enveloppe à soucis est un bel album, coup de cœur, des éditions Langue au chat, qui propose, aux enfants, une belle histoire poétique et ludique, pour permettre d’alléger les petits malheurs du quotidien, de chacun, petits et grands, au travers d’échanges et de petits morceaux de papier à glisser dans une enveloppe.

Lien Amazon