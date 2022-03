Léonid, tome 3, Les chasseurs

Les chasseurs est le troisième tome de la série jeunesse, des éditions Soleil, Léonid, les aventures d’un chat. Une bande dessinée de Frédéric Brrémaud et Stefano Turconi, parue en février 2022, qui présente une nouvelle aventure de ce chat intrépide et courageux.

La santé, ça compte énormément, comme la nourriture saine et variée, donc de bonnes croquettes et un petit lézard de temps en temps. Mais le plus important, ce sont les amis, les vrais ! Les vrais amis sont toujours là, quand on en a besoin… Léonid se fait jeter par la fenêtre, il vient de mordre un être humain. Il retombe sur ses pattes, devant ses amis. Après quelques politesses, Léonid demande ce qu’il y a de neuf. Arsène répond qu’il y a trois chats chinois. Puis Ba’on saute du muret, pour inviter Léonid à les suivre, ainsi il pourra comprendre… Les chats filent à travers le village, à travers les prés, passent à côté des moutons. Léonid s’impatiente, il demande à ce qu’on lui explique. Ba’on explique qu’il y a de nouveaux arrivants sur la colline, au refuge du vieux hibou. Arsène affirme que les trois chats ne sont pas de leur trempe, mais plutôt de celle de Léonid. En effet, les chats ont un maître…

Alors qu’ils décident de rendre visite à de nouveaux arrivants sur la colline, en traversant la forêt, ils se retrouvent au beau milieu d’une chasse à courre. Léonid ne comprend pas ce qui se passe et ne supporte pas que l’on puisse s’en prendre ainsi à un seul être vivant, s’en lui laisser de chance. Ainsi, les jeunes lecteurs vont comprendre les mécanismes de la chasse à courre, un sport, une pratique, qui ne plaît pas à tout le monde. Aussi, Léonid et ses amis vont tout tenter pour essayer de sauver un cerf pris en chasse par des cavaliers et une meute de chiens. La bande dessinée est pleine de rebondissements, de détails, d’informations, présentant des héros courageux, déterminés et bienveillants. Le sujet est délicat, mais plutôt bien traité et expliqué aux enfants, qui y seront donc sensibilisés. Le dessin est toujours aussi doux et sensible, avec un trait fluide et fin, qui présente un bel univers graphique.

Les chasseurs est le troisième tome de la série jeunesse Léonid, des éditions Soleil, présentant une nouvelle histoire complète. Un album plaisant, abordant un sujet délicat, la chasse à courre et sa pratique, qui est aussi débattue par les protagonistes de ce récit.

