Mes créations – Attrape-rêves à gratter phosphorescents

La collection Mes créations, des éditions Gründ, se complète avec une grande pochette, Attrape-rêves à gratter phosphorescents, paru en janvier 2022. Une pochette complète, pour les enfants qui pourront fabriquer deux superbes attrape-rêves phosphorescents.

La pochette est complète, il y a tout ce qu’il faut dedans pour créer deux superbes attrapes rêves phosphorescents. A l’intérieur se trouvent quatre cartes à gratter prédécoupées, dont deux phosphorescentes, deux fils colorés, un bâtonnet de bois et un dépliant avec les instructions et modèles. Les explications sont claires, adaptées aux enfants, qui pourront créer, facilement, en suivant aussi les pas à pas et les modèles, deux superbes attrape-rêves. Les éléments sur les cartes à gratter, prédécoupées, sont faciles à enlever, et à assembler par la suite.

L’activité proposée est vraiment plaisante, proposant un moment de calme et de création. Les jeunes artistes doivent suivre les instructions assez claires, les étapes bien définies et les modèles, s’ils le souhaitent. En effet, les modèles donnent une idée de comment créer de jolies illustrations à gratter, mais chacun peut faire selon ses goûts, son humeur… Sur certains éléments, ce qui est gratté va luire dans le noir, grâce aux cartes phosphorescentes. Les éléments sont assez solides et donc faciles à assembler, avec l’aide des fils colorés. Là encore, il faudra bien suivre les instructions pour attacher ensemble ces éléments, afin de créer les beaux attrape-rêves. La pochette est complète, il y a tout ce qu’il faut pour cette activité manuelle fabuleuse, qui enchantera les enfants. Enfin, le rendu est superbe, les attrape-rêves étonnants et fantastiques, qui brillent dans le noir, révélant les jolis dessins et motifs.

Attrape-rêves à gratter phosphorescents est une nouvelle pochette complète, de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Un ouvrage qui se compose de tout le nécessaire pour réaliser de jolis et adorables attrape-rêves qui brilleront dans les chambres des enfants !

Mes créations Attrapes-rêves à gratter phosphorescents