Simon apprenti dragon – Poulpe fiction

Simon apprenti dragon est un roman jeunesse de Christine Saba, paru aux éditions Poulpe fiction, en mars 2022. Une histoire amusante, pleine de rebondissements, d’aventure, de courage, qui présente trois héros, trois amis improbables et attachants.

Alors qu’un battement d’ailes se fait entendre, au loin, dans le ciel, une silhouette noire se profile. Potofeucramé, le grand directeur de l’Académie des dragons se dirige vers un groupement de dragons. Simon a la respiration qui s’accélère, son cœur entame un sprint de haut niveau. Le grand directeur avance, tout le monde distingue, à présent, ses yeux jaunes et ses courtes pattes. Potofeucramé file les chocottes à Simon, dont les écailles frémissent et tremblotent. Le vieux directeur voltige encore un moment au-dessus de la clairière, attendant le silence de tous les élèves assemblés, pour se poser sur une des hautes branches du Chêne éternel, l’arbre le plus ancien de la forêt.

Le récit prend rapidement un ton humoristique, présentant un jeune dragon frêle, peureux, et pourtant sérieux et appliqué. Il va se voir investir d’une mission, protéger une princesse, pendant l’absence de son père. Sa première mission s’annonce facile, mais le dragon va rapidement être surpris et dépassé, par la jeune intrépide princesse ! Ainsi l’expérience, pour Simon, le jeune dragon apprenti, s’annonce tumultueuse et épique, mais surtout amusante et pleine de rebondissements. Les personnages vont rapidement évoluer, s’entraider et s’écouter, pour, au final, présenter une belle amitié. Le récit est bien découpé, adapté aux jeunes lecteurs, qui vont découvrir, en plus d’une aventure pleine de rebondissements et d’humour, l’écoute, le ressentiment, le courage sont aussi au cœur de l’histoire. Quelques illustrations de Francesca Carabelli viennent joliment agrémenter l’ouvrage, et raviront les enfants.

Simon apprenti dragon est un roman jeunesse, des éditions Poulpe fiction, qui présente un récit captivant et drôle. Une histoire originale, qui présente un dragon pas comme les autres, qui a pour mission de protéger une princesse, plutôt intrépide et donc incontrôlable !

