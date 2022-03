Frédérique Bel à l’affiche de “Permis de construire” et de “Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?” : interview

Les fans de Frédérique Bel doivent être ravis en ce moment. En efft, la comédienne est depuis quelques jours à l’affiche de Permis de construire, aux côtés notamment de Didier Bourdon. En avril, on la retrouvera dans le très attendu Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? et prochainement Ducobu Président d’Elie Semoun et L’homme parfait de Xavier Durringer. Une actualité bien remplie dont elle qu’elle avait évoquée pour nous en juin dernier lors de la dernière édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo. Elle nous avait également parlé de Dorothy Doll, un personnage haut en couleurs, qu’elle avait incarnée sur Canal Plus dans La minute blonde, au début des années 2000. Elle s’est d’ailleurs souvenue de certaines répliques devenues cultes, pour notre plus grand plaisir.

France Net Infos : Vous serez bientôt à l’affiche de plusieurs films…

Frédérique Bel : Oui, il y en a plusieurs. Il y aura L’homme parfait de Xavier Durringer, une comédie avec Valérie Karsenti et Pef. Il incarne une sorte d’homme électro-ménager. Je suis la voisine. Permis de construire avec Didier Bourdon évoque toutes les difficultés que l’on peut connaître quand on veut construire une maison en Corse. Et puis, il y aura le quatrième volet de Ducobu avec Elie Semoun à la réalisation. Le 3 avait très bien marché en 2020.

France Net Infos : Au cinéma, vous avez joué dans des films différents. Il y a eu de nombreuses comédies mais aussi des rôles dans des films dramatiques.

Frédérique Bel : J’ai comménce dans des films d’auteur et j’ai eu la chance d’avoir eu des rôles dramatiques comme dans La Mante où j’étais un transexuel sérial killer. J’étais très contente de ce rôle. Le problème, c’est qu’en France, quand on fait des comédies, on ne fait plu de drames ! Mais la comédie, ça me va très bien. Je n’ai pas besoin de me forcer : ça me vient naturellement !

France Net Infos : A la télévision, on vous a vue dans Mask Singer sur TF1. Que vous a apporté cette expérience ?

Frédérique Bel : Je n’aurais jamais fait cela en temps normal. Pendant le confinement, je me suis dit pourquoi pas ? Ce qui m’a plu dans la démarche, c’était aussi de chanter avec les arrangeurs de Johnny et de partir en studio. J’ai enregistré cinq chansons mais on m’a reconnue tout de suite dans l’émission ! Je me suis vraiment éclatée. J’avais fait une reprise de « Tu m’oublieras », version un peu Adjani.

France Net Infos : Puisque vous aimez chanter, jouer dans une comédie musicale ne vous tenterait-il pas ?

Frédérique Bel : Pourquoi pas ? J’adorerais même si je ne suis pas une grande fan des comédies musicales. En tout cas, je compose et je chante chez mois pour mon plaisir et celui de mes voisins !

France Net Infos : En tant que spectatrice, quels sont les films que vous appréciez ?

Frédérique Bel : J’aime les bons films où, quand on sort, on est bouleversés. J’aime beaucoup les films qui ont un rapport avec le temps. Mon film préféré est Eternal sunshine of the spotless mind de Michel Gondry. J’aime bien aussi les belles histoires d’amour.

France Net Infos : Auriez-vous envie de réaliser ?

Frédérique Bel : Oui ! Pas pour l’instant mais je sais que je le ferai. En ce moment, j’ai de jolis projets et je travaille souvent avec des équipes que je connais déjà. J’ai des sortes de franchises. Il me reste aussi du temps pour faire autre chose. Pendant le confinement, j’ai été architecte et je me suis éclatée !

France Net Infos : Votre nom est spontanément associé à la Minute Blonde qui avait marqué les esprits sur Canal Plus. Pourquoi l’avoir arrêtée ?

Frédérique Bel : A cause du sexisme ! Les gens, ou plutôt les journalistes, m’avaient assimilée au personnage. Il y avait une liberté de ton et de corps. Pour moi, c’était plutôt une victoire ! Aujourd’hui, l’accueil ne serait plus du tout le même. On parlait de tout, de politique, de sexe…On allait très loin à l’époque !

Permis de construire d’Eric Fraticelli au cinéma depuis le 9 mars.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? De Philippe de Chauveron, sortie le 6 avril.

Ducobu Président d’Elie Semoun, prochainement au cinéma.

L’homme parfait de Xavier Durringer, sortie le 29 juin.